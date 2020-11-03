مكتبة الإسكندرية تضئ بألوان علم بنما بمناسبة عيد استقلالها

الإسكندرية جاكلين منير

أضاءت مكتبة الإسكندرية المبنى الرئيسى وساحة البلازا والقبة السماوية، بألوان علم دولة بنما، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد استقلالها عن دولة كولومبيا الذى يواكب 3 نوفمبر عام 1903.

وبنما هى إحدى دول وسط أمريكا الجنوبية، مساحتها 78200 كلم مربع، يحدها من الشمال البحر الكاريبي والمحيط الأطلنطي ومن الجنوب المحيط الهادئ ومن جهة الجنوب الشرقي كولومبيا ومن جهة الشمال الغربي كوستاريكا، وتقع على جزء من اليابسة الذي يربط بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والذي يبلغ طوله 770 كلم على المحيط الأطلسي و417 كلم على المحيط الهادئ.

وتعتبر بنما دولة طولية الشكل حيث أن عرضها يتراوح بين 80 كم و 190 كلم، من أهم معالمها القناة بنما. لغة البلاد الرسمية الإسبانية وتستخدم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. عملتها بالبوا وتعادل دولار أمريكي.

وتعتبر بنما مركز أعمال دولي مهم، وذلك بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي، بالإضافة أن لبنما أكبر اقتصاد في منطقة أمريكا الوسطى، وذلك قبل غواتيمالا، كوستاريكا والسلفادور، بالإضافة إلى أن اقتصاد بنما هو أسرع اقتصاد من حيث النمو والأكبر من ناحية دخل الفرد في أمريكا الوسطى.

ولقد تم اكتشاف بنما واحتلالها من قبل الأسبان خلال القرن السادس عشر الميلادي، ثم تمكنت من الحصول على استقلالها عام 1821، وصارت إحدى المقاطعات الكولومبية، وبمساعدة الولايات المتحدة تمكنت بنما من الانفصال عن كولومبيا في الثالث من نوفمبر 1903.

ولقد وقعت بنما مع الولايات المتحدة الأمريكية معاهدة يتم بموجبها السماح للأمريكان بشق قناة بنما وفرض سيادتها على قطاع من الأراضي الملاصقة لجانبي القناة، واستغرق حفر القناة عشر سنوات في الفترة ما بين 1904 إلى 1914.



الإضاءة بعلم بنما



الإضاءة بألوان العلم



ألوان علم بنما



ساحة مكتبة الإسكندرية



علم بنما



مبنى المؤتمرات