اليوم السابع
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عن البيوت فى الريف و الحضر بالماضى والحاضر..

معرض "البيت" للدكتورة أسماء الدسوقى بـ"فنون جميلة الزمالك".. صور

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 09:44 م
معرض "البيت" للدكتورة أسماء الدسوقى بـ"فنون جميلة الزمالك".. صور افتتاح معرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك
كتبت - منى فهمى

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افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتورة أمنية يحيى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عمرو سامى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، معرض الدكتورة الفنانة أسماء الدسوقى، الأستاذ المساعد بقسم الجرافيك بجامعة حلوان، بعنوان "البيت"، بقاعة العرض الملحقة بمتحف الكلية، بحضور الدكتور ناصر البدرى، مدير العلاقات العامة بالكلية، والعديد من المهتمين بالحركة الفنية، والعديد من الطلاب والطالبات بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، وتم تنظيم المعرض فى اطار دور كلية الفنون الجميلة بالزمالك فى نشر الوعى الفنى والعلمى، وسعيها الدائم لدعم الباحثين والموهوبين. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم.

عمل فنى بمعرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك (3)
عمل فنى بمعرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك

تقول الفنانة الدكتورة أسماء الدسوقى، الأستاذ المساعد بقسم الجرافيك بجامعة حلوان، (معرض البيت) تجربتى الحالية يعبر عن المواضيع التى تشغلنى، منها ما هو ذاتى أعيش فيه، وآخر يعبر عن الموروث، فيظهر فى تجربة جديدة وهى (البيت)، فى الريف أو الحضر، و البيت الريفى له جمال داخلى و خارجى، يعبر عن الحالة الثقافية والنفسية والجمالية للسكان فى هذا المكان، لكن الآن تتشابه البيوت فى الريف والحضر، حيث اختفت الملامح التى كانت تميز كل ثقافة وطراز عن الآخر.

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يُذكر أن الدكتورة أسماء الدسوقى، الأستاذ المساعد بقسم الجرافيك بجامعة حلوان، أقامت عدد من المعارض الخاصة، ومنها: معرض جماليات المكان فى 2010 ، ومعرض "مكان مغاير" فى 2012، ومعرض "صنعاء" فى 2013، ومعرض "حلم المكان" فى 2014، ومعرض صنعاء فى 2015 ، ومعرض عدن فى 2016 ، ومعرض المعدية فى 2019 ، وشاركت فى العديد من المعارض المحلية والدولية أهمها المعرض القومى العام، ومعرض فن الجرافيك القومى، وبينالي بانكوك الدولى للرسم فى 2012 ، ومعرض الفن المصرى المعاصر بالصين فى 2018 ، ومعرض الفن المصرى المعاصر فى الكويت عام 2016 ، والأعمال المصاحبة لفعاليات بينالي فينسيا بروما فى 2014 ، وبينالي الرسم الدولى فى صربيا 2019 ، وبينالى الرسم والتصوير الدولى فى الأقصر خلال العام الحالى 2020.
 
جانب من الحضور بمعرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك (4)
جانب من الحضور بمعرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة

شاركت الفنانة الدكتورة أسماء الدسوقى، الأستاذ المساعد بقسم الجرافيك بجامعة حلوان، فى العديد من المعارض الجماعية فى مصر، مثل المعرض القومى العام، وشاركت فى معارض دولية مثل معرض ترينالى بانكوك للرسم بتايلاند خلال عام 2008، ومعرض الفن المصرى المعاصر بالبحرين خلال عام 2012، وسمبوزيوم اليمن الدولى الأول فى 2013، ومعرض فنانى العرب الدولى بالمركز الثقافى المصرى بصنعاء فى 2013، وبينالى فينيسيا بروما فى 2014، والمعرض الفنى بالصين فى 2015، ومعرض الفن المصرى المعاصر بالكويت فى 2016.

عمل فنى بمعرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك (4)
عمل فنى بمعرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك 
 
افتتاح معرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك
افتتاح معرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك
 
أعمال فنية بمعرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك (3)
أعمال فنية بمعرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك
 
الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية والدكتورة أسماء الدسوقى
الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية والدكتورة أسماء الدسوقى
 
أعمال فنية بمعرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك (2)
أعمال فنية بمعرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك 
 
الدكتورة أمنية يحيى والدكتور أحمد فؤاد هنو
الدكتورة أمنية يحيى والدكتور أحمد فؤاد هنو
 
عمل فنى بمعرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك (1)
عمل فنى بمعرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك
 
جانب من الحضور بمعرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك (2)
جانب من الحضور بمعرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة 
 
عمل فنى بمعرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك (2)
عمل فنى بمعرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك
 
جانب من معرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك
جانب من معرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك
 
أعمال فنية بمعرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك (1)
أعمال فنية بمعرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك
 
جانب من الحضور بمعرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك (1)
جانب من الحضور بمعرض البيت للدكتورة أسماء الدسوقى بكلية الفنون الجميلة

الدكتور احمد فؤاد هنو

الفنون الجميلة بجامعة حلوان

الدكتورة امنية يحيى

معرض الدكتورة اسماء الدسوقى

قسم الجرافيك فنون جميلة الزمالك

معرض اسماء الدسوقى

معرض البيت أسماء الدسوقى

البيت في الموروث

البيت فى الريف

البيت في الحضر

البيت الريفى

البيوت في الحضر

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