اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلة أوكشام التركية عن وزير خارجية تركيا: يجب تحسين العلاقات مع مصر والسعودية وإسرائيل

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 02:19 م
مجلة أوكشام التركية عن وزير خارجية تركيا: يجب تحسين العلاقات مع مصر والسعودية وإسرائيل وزير الخارجية التركي تشافوش أوغلو
كتبت - إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نقلت مجلة "أوكشام" التركية حديث وزير الخارجية التركي تشافوش أوغلو، لمجلة "كريتار" بشأن العلاقات التركية مع مصر وإسرائيل موضحاً أنه من الضروري تحسين العلاقات مع كلا من مصر واسرائيل.
 
وقال تشافوش أوغلو فى حديثه مع البروفيسور بورهان الدين دوران: "من بين العوامل الأساسية التي تحدد علاقاتنا مع إسرائيل هو موقف هذا البلد تجاه الأشقاء فى فلسطين. من ناحية أخرى، ليس لبلدنا مشكلة مع الدولة المصرية والشعب المصري الذي تربطنا به علاقات تاريخية عميقة الجذور"
 
وأضاف مولود تشافوش أوغلو أنه يجب تحسين علاقات تركيا مع إسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية. وأوضح تشافوش أوغلو أن السعودية حاولت دائما أن تحتفظ بقنوات الحوار مفتوحة.
 
كما أكد على أنه لا توجد مشكلة مع الشعب المصرى والدولة المصرية قائلاً:"نتوقع أن تكون علاقاتنا مع هذه الدول والدول الأخرى ليس فقط مقتصراً على المصالح الثنائية الضيقة، ولكن أن تكون فى تكون فى شكل يحفظ السلام السلام الأقليمى والأمن والإستقرار."
 
 

وزير الخارجية التركي تشافوش أوغلو

تشافوش اوغلو

اوغلو

تركيا

مصر

السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة