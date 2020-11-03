مجلة أوكشام التركية عن وزير خارجية تركيا: يجب تحسين العلاقات مع مصر والسعودية وإسرائيل

كتبت - إسراء أحمد فؤاد

نقلت مجلة "أوكشام" التركية حديث وزير الخارجية التركي تشافوش أوغلو، لمجلة "كريتار" بشأن العلاقات التركية مع مصر وإسرائيل موضحاً أنه من الضروري تحسين العلاقات مع كلا من مصر واسرائيل.

وقال تشافوش أوغلو فى حديثه مع البروفيسور بورهان الدين دوران: "من بين العوامل الأساسية التي تحدد علاقاتنا مع إسرائيل هو موقف هذا البلد تجاه الأشقاء فى فلسطين. من ناحية أخرى، ليس لبلدنا مشكلة مع الدولة المصرية والشعب المصري الذي تربطنا به علاقات تاريخية عميقة الجذور"

وأضاف مولود تشافوش أوغلو أنه يجب تحسين علاقات تركيا مع إسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية. وأوضح تشافوش أوغلو أن السعودية حاولت دائما أن تحتفظ بقنوات الحوار مفتوحة.

كما أكد على أنه لا توجد مشكلة مع الشعب المصرى والدولة المصرية قائلاً:"نتوقع أن تكون علاقاتنا مع هذه الدول والدول الأخرى ليس فقط مقتصراً على المصالح الثنائية الضيقة، ولكن أن تكون فى تكون فى شكل يحفظ السلام السلام الأقليمى والأمن والإستقرار."