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متحدث الحكومة: إطلاق حملة اليوم لتنفيذ قرار ارتداء الكمامة على المخالفين

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 12:10 ص
متحدث الحكومة: إطلاق حملة اليوم لتنفيذ قرار ارتداء الكمامة على المخالفين نادر سعد
كتب - محمد شرقاوى

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قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن أى مواطن لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة يعرض نفسه لدفع غرامة 4 آلاف جنيه، مضيفا أنه سيتم إطلاق حملة اعتبارا من اليوم على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن عند التزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأيام القليلة الماضية ينبئ بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الدولة ضعفت مصل الأنفلونزا 5 أضعاف من 500 ألف حقنة إلى 2.5 مليون جرعة، وهناك أولوية لمن يحصل على جرعة المصل.

وتابع أن وزارة التربية والتعليم لديها خطة للتعامل مع وباء فيروس كورونا، والحالات الطارئة، وإذا ظهر إصابة بالفصل يتم غلق الفصل لمدة 28 يوما، ولو حدث أكثر من إصابة في عدة فصول يتم غلق المدرسة 28 يوما كإجراء احترازي ويعزل الطلاب بمنازلهم لمدة 28 يوما.


نادر سعد

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