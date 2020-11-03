مؤشرات وول ستريت تغلق على مكاسب في يوم انتخابات الرئاسة الأمريكية

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مؤشرات وول ستريت تغلق على مكاسب في يوم الانتخابات الرئاسية.

وقبلها أعلن مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي، أنه يحقق في مكالمات تطلب من المواطنين البقاء في المنازل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن إنه سوف يكون هناك ناخبون في انتخابات الرئاسة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ أمريكا

وأضاف المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية، خلال كلمة له وسط أنصاره في بنسلفانيا، أن أكثر من 54 % من الذين صوتوا في انتخابات الرئاسة حتى الآن هم من النساء.

وأوضح المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية، أن هناك أكثر من 110 ملايين شخص صوتوا حتى الآن ومن المتوقع وصول الرقم إلى أكثر من 150 مليونا.