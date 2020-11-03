كيف تحميك تدابير الوقاية من كورونا من عدوى البرد والأنفلونزا أيضاً؟

كتبت فاطمة خليل

استمر فيروس كورونا في التأثير على حياتنا بأسوأ الطرق الممكنة، ومع دخول موسم البرد والأنفلونزا أصبح الخطر مزدوجاً هذا الشتاء، وفى الوقت الذى يعمل الأطباء والعلماء بلا كلل من أجل تطوير علاجات مختلفة ولقاحات معتمدة سريريًا للفيروس، في الوقت الحالي، لا يمكننا الاعتماد إلا على احتياطات السلامة المقترحة ويجب أن نستمر في الالتزام بها، في هذا التقرير نتعرف على كيف تحميك اتباع طرق الوقاية من كورونا للوقاية من عدوى البرد والأنفلونزا أيضاً، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

وقال الخبراء إن الاحتياطات المتخذة لتجنب COVID-19 يمكن أن تساعد أيضًا في حماية الناس من مخاطر الإصابة بالزكام والإصابة بعدوى الأنفلونزا.

البرد والإنفلونزا وكورونا من أمراض الجهاز التنفسي



البرد والأنفلونزا وكورونا كلها فيروسات تنفسية قد تختلف في درجة مخاطرها، لكنها تنتقل بنفس الطريقة.

يحدث الانتقال المعدي إما على شكل قطرات أو يكون في الهواء بطبيعته.

ينتشر فيروس كورونا أو الأنفلونزا أو نزلات البرد من خلال قطرات كبيرة ويسبب عدوى في المسار التنفسي إما مباشرة عن طريق الاتصال أو من خلال سطح ملوث.

كيف يمكن أن يساعد التباعد الاجتماعي للوقاية من الأنفلونزا؟



من خلال الحفاظ على مسافة مناسبة وتجنب الاتصالات غير الضرورية مع الناس، يمكن للمرأ أن يمنع مخاطر العدوى بينما تنتشر البرد والأنفلونزا و COVID-19 من خلال الاتصال بشخص مصاب ، فمن الأفضل اتباع إرشادات وبروتوكولات التباعد الاجتماعي.

ما أهمية الأقنعة للوقاية من الأمراض؟



في حين أن الكثيرين لا يزالون يستخفون بفوائد ارتداء القناع، إلا أنه إجراء احترازي لا يساعدك فقط على حماية نفسك من فيروس كورونا الجديد، بل يحميك أيضًا من عدوى الإنفلونزا والفيروسات المختلفة.

تنتشر أمراض الجهاز التنفسي بسبب انتقالها عبر الرذاذ. لذلك ، يمكن أن تكون الأقنعة واحدة من أكثر الطرق فعالية لمنعها من دخول نظامك.

وفقًا للخبراء، إذا اخترت ارتداء قناع، فإن الأقنعة الجراحية متعددة الطبقات هي الأكثر فعالية على الإطلاق. لا يقتصر اختيارك للقناع على حمايتك من الأخطار المحتملة فحسب، بل من المهم أيضًا ارتداء الأقنعة بالطريقة الصحيحة بالإضافة إلى تغطية فمك وأنفك ، يجب أن يتناسب أيضًا حول الخدين وأسفل الذقن.

غسل اليدين والتعقيم يمنع انتقال البرد والإنفلونزا و COVID



بصرف النظر عن التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة ، فإن غسل يديك على فترات منتظمة وتعقيم الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر يمكن أن يقلل حقًا من مخاطر الإصابة بأي شكل من أشكال الأمراض المعدية. أيضًا ، تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدٍ غير مغسولة ، حيث لا يمكنك أبدًا معرفة مكان وزمان لمس سطح ملوث.