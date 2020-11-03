كلية الفنون الجميلة حلوان تحصل على المركز الأول كأفضل بحث على مستوى 19 جامعة عالمية

حصلت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان على المركز الأول وشهادة أفضل بحث بالتنافس مع 19 جامعة من مختلف دول العالم وذلك على مستوى الأبحاث المقدمة من الجامعات وعددها 250 بحث عقب اجتياز التحكيم الدولي فى المؤتمر الدولى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية تحت عنوان "التراث والسياحة والفنون بين الواقع والمأمول" الذى أقيم بمشاركة مختلف دول العالم منها أمريكا وألمانيا وفرنسا، والكويت والإمارات والجزائر والمغرب والأردن وتونس والسعودية واليمن.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، حصلت الورقة البحثية المقدمة من الدكتورة هاله محمد حسنين استاذ مساعد العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان على المركز الأول بعد العرض والمناقشة العلانية عن طريق ال video conference واختتمت المناقشة بالحصول على المركز الأول وعلى درع تكريم وشهادة تقدير.

وجاءت الورقة البحثية الفائزة بعنوان "منهجية التصميم الحركي الذكي في العمارة الداخلية للحيزات السكنية" ويقدم البحث عرض تحليلى للأساليب المتنوعة لعدد من إتجاهات التصميم الذكية التي تستخدم تطبيقات حركية متعددة النطاق تستفيد منها عناصر التصميم الداخلي ما يعطي خبرات مكتسبة معاصرة بهدف تحسين كفاءة أداء الأنشطة المتوقعه بتنفيذ أعمال تصميمية لتحقيق الإستخدام الأمثل للمساحات السكنية الداخلية كنوعية تصميمية ديناميكية للحجم المتغير للمساحة المكانية لخلق شعور بالإتصال الفراغي فى الحيزات المتاحة. كما يناقش البحث المفهوم المبتكر للحركة الداخلية في الحيزات السكنية من حيث بيان الوظائف البصرية وتوظيف الإتجاهات المستقبلية في تصميم الحركة لعناصر العمارة الداخلية المبتكرة.