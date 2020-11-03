اليوم السابع
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فوضى وإطلاق نار وانتشار للشرطة فى شوارع فيينا.. فيديو

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 02:05 ص
فوضى وإطلاق نار وانتشار للشرطة فى شوارع فيينا.. فيديو هجوم النمسا
كتب-أحمد صلاح العزب

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يعرض "اليوم السابع" مقطع فيديو لتبادل إطلاق النيران بين الشرطة النمساوية وعدد من الإرهابيين المتورطين في هجوم العاصمة النمساوية فيينا الذى وقع مساء أمس الاثنين.
 
 
كما قامت الشرطة النمساوية بعد اعتقالها عدد من المشاركين في الهجوم الإرهابى بتمشيط مكان الحادث بحثا عن باقى المشاركين في الهجوم.
 
من جانب أخر يذكر أن وحدات الشرطة النمساوية قد ألقت القبض على 4 مشاركين في الهجوم المصنف إرهابيا الذي ضرب مساء الاثنين فيينا.
 
وبثت قناة "OE24" مقاطع فيديو انتشرت في "تويتر" قالت إنها توثق لحظات إلقاء الشرطة القبض على 4 مشاركين في تنفيذ هجوم فيينا بساحة غرابين، حيث تظهر اللقطات أشخاصا يرتدون ملابس بيضاء ويرفعون أيديهم.
 
وأعلنت السلطات النمساوية أن الهجوم شمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطة سقوط قتلى وجرحى بحوادث عدة لإطلاق النار لكن لم يتم توضيح عددهم حتى الآن.
 
ووصف مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، العملية بالهجوم بالإرهابي الشنيع، معلنا نشر قوات من الجيش وسط المدينة لحراسة المواقع العامة بهدف مساعدة الشرطة.

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