اليوم السابع
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صندوق مكافحة الإدمان يستقبل 1500 طالب وطالبة لتوعيتهم بأضرار المخدرات

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 03:00 م
صندوق مكافحة الإدمان يستقبل 1500 طالب وطالبة لتوعيتهم بأضرار المخدرات مقر صندوق مكافحة الإدمان فى جامعة القاهرة
كتب مدحت وهبة

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استقبل مقر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بجامعة القاهرة طلاب كليات الجامعة مع بداية العام الدراسى الجديد لتوعيتهم بأضرار تعاطى المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق  بمشكلة الإدمان وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن "16023" وكيفية التواصل معهم  من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، حيث يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، خاصة  مخدر "الفودو والأستروكس" وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن "16023" من خلال متخصصين لدى الصندوق.

ومن ضمن أنشطة مقر الصندوق بجامعة القاهرة " بيت التطوع" هو التعلم باللعب من خلال "عجلة المعلومات" وهى عبارة عن دائرة  تتضمن  مجموعة  معلومات  عن الأفكار و المعتقدات  المغلوطة حول المواد المخدرة من خلال طرح عدده أسئلة  مثل"  ما علاقة  التدخين بتشوية جمال المرأة ؟.. وأيضا عن  خطورة تعاطى مخدر الحشيش والبانجو والأضرار الناتجة عنه، والمفاهيم غير الصحيحة  بأن  المخدرات تجعلك خفيف الظل وأنها تزيد من التركيز أو تزيد من القوة البدنية  وغيرها من المعتقدات الخاطئة  من  كوّن  المخدرات  تزيد الثقة بالنفس"، وعندما  يقوم الطالب بلف عجلة المعلومات ووقوفها على إحدى هذه الأسئلة  يقوم أحد المتخصصين برد على استفسارات وأسئلة الطلاب  وعرض  المعلومات بطرق علمية  عن أضرار التدخين والتعاطى فى إطار برامج التوعية بأضرار الإدمان.

كما يتم أيضا إطلاق مبادرات لتوعية الفتيات بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات  وارتباطها بالآثار السلبية على كافة نواحى الجسم من الشعر والعيون والبشرة وتوزيع مطبوعات على الطالبات عن كيفية الوقاية وطرق العلاج.

ووجهت " القباج" بتكثيف الأنشطة والبرامج التوعوية لطلاب  الجامعات في إطار حرص الوزارة  على رفع الوعى المجتمعى لدى الفئات المختلفة لاسيما الشباب بأضرار الإدمان لافته الى أن بيت التطوع هو مقر لمتطوعى صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة، كمقر دائم للصندوق ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة فى مواجهة المخدرات، كما وجهت بالتوسع في انشاء مقرات دائمة للصندوق داخل الجامعات المصرية حيث سيتم افتتاح مقر للصندوق في جامعة حلوان ثم سوهاج  خلال الأيام المقبلة.

من جانبه قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إن مقر الصندوق" بيت التطوع " بمقر جامعة القاهرة  يستقبل  طلاب الجامعة منذ بداية العام الدراسى الجديد  وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد وتوفير  مواد التعقيم ، ويتم تنفيذ برامج توعوية بأضرار تعاطى الإدمان بجانب نشر ثقافة الوعى بمخاطر المواد المخدرة وتصحيح للمفاهيم المغلوطة، كما يتم تنظيم ندوات كبرى ومبادرات ميدانية أمام كليات الجامعة المختلفة وتوزيع المطبوعات حول كيفية الوقاية من التعاطى، لافتا إلى أنه تم استقبال ما يقرب من 1500  ألف طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة منذ بداية  العام الدراسى الجديد وحتى الآن.

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