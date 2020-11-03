"شعبة العدد والآلات" تشيد بخطوات الحكومة لغزو الأسواق الأفريقية

كتب أحمد حمادة

أكد حمادة العجوانى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، أن خطوات الحكومة لفتح أسواق فى أفريقيا ستكون لها أثر اقتصادى جيد على الاقتصاد المصرى، مشيدا بجهود الحكومة والمجالس التصديرية بهدف زيادة الصادرات من المنتجات والسلع المحلية التى تنافس مثيلتها فى الأسواق الأخرى، خاصة إلى السوق الأفريقى.

وأضاف العجوانى، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن السوق الأفريقى من الأسواق الواعدة، مشددا على ضرورة حل المعوقات المتمثلة فى شحن البضائع، وأن إحصائيات حديثة أشارت إلى نجاح بعض الدول فى الاستحواذ على الكثير من الأسواق بمنتجاتها المختلفة من خلال اتخاذها مراكز لعرض بضاعتها فى الأسواق الأفريقية.

وكان خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أكد فى تصريحات صحفية، أن تجربة المراكز اللوجستية تجربة ناجحة استطاعت أن تنفذها 53 شركة مصرية متخصصة فى الصناعات الكيماوية والبلاستيك خلال عام 2009 و2010، وحققت معدل نمو صادرات للقطاع فى أفريقيا بنحو 48% خلال العامين، ولم تستمر الشركات بعد ترك المقر اللوجستى وتراجعت معدلات التصدير.