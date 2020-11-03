"شرى البرد" أخطر أمراض الشتاء والسبب المياه الساخنة

كتبت هند عادل

مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة يستخدم الكثيرون المياه الساخنة للاستحمام، وبعد ذلك يخرجون إلى الجو البارد وهو ما يمثل خطورة بالغة على الصحة ويهدد بالإصابة برد فعل تحسسى للجلد بعد التعرض لدرجات حرارة باردة.

ووفقا لتقرير لصحيفة sciencealert العلمية، مرض "شرى البرد " هو رد فعل تحسسي للجلد بعد التعرض لدرجات حرارة باردة ، بما في ذلك الهواء البارد أو الماء البارد بعد أخذ حمام ماء ساخن ويمكن الإصابة بهذه الحالة أيضًا بعد تناول الأطعمة أو المشروبات الباردة.

ووفقا للتقرير تعرض رجل أمريكى من كولورادو يبلغ من العمر 34 عاما لرد فعل تحسسى خطير لدرجات الحرارة الباردة بعد خروجه من الحمام الساخن إلى جو بارد، حيث انهار بعد خروجه من الحمام ، ووجدته أسرته على الأرض وكان يكافح من أجل التنفس وجلده مغطى بالطفح الجلدى وذلك إصابته برد فعل تحسسي يهدد الحياة ، ويعرف باسم الحساسية المفرطة.

عندما وصل المسعفون ، أخبرتهم عائلته أن الرجل لديه تاريخ من "الحساسية من الطقس البارد" ، بحسب التقرير لقد عانى سابقًا من خلايا النحل كرد فعل على البرد ، ولكن ليس الحساسية المفرطة.

عالج المسعفون الرجل بمضادات الهيستامين والأكسجين ، واندفعوا به إلى غرفة الطوارئ. عندما وصل إلى المستشفى ، كان يتصبب عرقاً بغزارة وكان لديه طفح جلدى في جميع أنحاء جسده.

شخّص الأطباء حالته بالشرى البارد ، وهو رد فعل تحسسي للجلد بعد التعرض لدرجات حرارة باردة ، بما في ذلك الهواء البارد أو الماء البارد

اعراض الاصابه بشرى البرد

وتعد أكثر الأعراض شيوعًا هو ظهور طفح جلدي أحمر اللون (خلايا النحل) بعد التعرض للبرد ولكن في الحالات الأكثر خطورة، يمكن أن يصاب الأشخاص بالحساسية المفرطة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وتضييق المسالك الهوائية ، مما يجعل التنفس صعبًا.

تحدث هذه التفاعلات الأكثر شدة عادةً مع تعرض جلد الجسم بالكامل للبرد، كما هو الحال عندما يسبح الناس في الماء البارد، وفقا لتقرير لمايو كلينك

في معظم الحالات، يكون سبب الحالة غير معروف، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون وراثيًا، مما يعني أن الأشخاص لديهم استعداد وراثي عند الأشخاص الآخرين ، يحدث شرى البرد بسبب شيء يؤثر على جهاز المناعة ، مثل العدوى الفيروسية أو بعض أنواع السرطان.

يحدث رد الفعل التحسسي لأن التعرض للبرد يتسبب في إطلاق جهاز المناعة لمواد كيميائية تسمى الهيستامين، والتي تؤدي إلى استجابة التهابية ويتم علاج مثل هذه الحالات بمضادات الهيستامين للسيطرة عليها.