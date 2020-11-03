شاهد الأجواء الروحانية فى الكعبة المشرفة بالمرحلة الثالثة من العمرة

كتب محمد سعودي

نشرت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين عبر تويتر، صورا توثق الأجواء الروحانية في الكعبة المشرفة خلال المرحلة الثالثة من العودة التدريجية، والتي تضمنت السماح إلى 20 ألف معتمر في اليوم الواحد و60 ألف مصلِ.

ويبدأ المعتمرون الذين قدموا من خارج المملكة العربية السعودية، الأربعاء، في أداء مناسك العمرة بعد انتهاء فترة الحجر الإلزامي المحددة بثلاثة أيام في فنادق مكة المكرمة، بعد وصولهم إلى المملكة، الأحد الماضي، حسب الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات المختصة تزامنا مع بدء المرحلة الثالثة من العودة التدريجية التي تشمل معتمري الخارج من الدول المسموح لها. حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ".

أجواء العمرة

وقالت رئاسة شئون الحرمين الشريفين عبر تويتر، إن الصور "تظهر المعتمرين في المرحلة الثالثة من العودة التدريجية والتي تضمنت السماح لى 20,000 معتمر في اليوم الواحد و60,000 مصلِ".



رئاسة شؤون الحرمين تنشر مجموعة صور من العمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أكدت أن الفئة العمرية المسموح لها بأداء المناسك من خارج المملكة من 18 سنة إلى 50 سنة مع تقديم شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا يتم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة مع الحجز المسبق في تطبيق (اعتمرنا) للحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

يذكر أن المرحلة الأولى من العودة التدريجية التي بدأت في منتصف شهر صفر من العام الحالي تم السماح فيها لـ6 آلاف معتمر في اليوم من المواطنين والمقيمين بالمملكة وبنسبة بلغت 30% من الطاقة الاستيعابية تلاها المرحلة الثانية التي تم خلالها السماح لـ40 ألف مُصلٍّ و15 ألف معتمر في اليوم، بما يمثل 75% من الطاقة الاستيعابية.



الكعبة المشرفة



الكعبة



المرحلة الثالثة من العمرة



المعتمرون