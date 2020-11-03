س وج .. ما هو مرض الخوف من الأماكن المغلقة وعلاجه؟

كتبت فاطمة خليل

الكلاستروفوبيا أو الخوف من الأماكن المغلقة من الاضطرابات النفسية الشائعة، وهو نوع من الرهاب أو الخوف الشديد من الأماكن المغلقة مثل: المصعد أو غيرها من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على مرض الخوف من الأماكن المغلقة وعلاجه وأعراضه وفقا لموقع "webmd" الأمريكي.

س: ما هو مرض الخوف من الأماكن المغلقة؟



الخوف من الأماكن المغلقة هو اضطراب قلق يسبب خوفًا شديدًا من الأماكن المغلقة، إذا شعرت بالتوتر الشديد أو الانزعاج عندما تكون في مكان ضيق، مثل المصعد أو غرفة مزدحمة، فقد تكون مصابًا برهاب الأماكن المغلقة.

يعاني بعض الأشخاص من أعراض رهاب الأماكن المغلقة عندما يتواجدون في جميع أنواع المناطق المغلقة يلاحظ الآخرون المشكلة فقط عندما يكونون في أماكن ضيقة معينة ، مثل داخل جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.

بغض النظرعن المكان الذي ينبثق فيه رهاب الأماكن المغلقة، يمكنك التغلب عليه بالعلاج المناسب.

س: ما أعراض الخوف من الأماكن المغلقة؟



الخوف من الأماكن المغلقة يختلف من شخص لآخر، يمكن أن يتراوح القلق من عصبية خفيفة إلى نوبة هلع كاملة، لكي يشخص الأطباء القلق على أنه رهاب ، يجب أن يكون خطيرًا بما يكفي للتأثير على قدرتك على عيش حياة طبيعية.

يمكن أن يؤدي التواجد داخل مساحة مغلقة إلى ظهور أعراض مثل:

-ضيق في التنفس

-سرعة ضربات القلب

-التعرق

-الاهتزاز أو الارتعاش

-الغثيان

-الدوخة

-جفاف الفم

-الهبات الساخنة

-ضيق أو ألم في الصدر

-الارتباك أو الارتباك

-صداع الرأس

-خدر

-الإحساس بالاختناق

-الخوف من الأذى أو المرض

قد تشعر أيضًا بإحساس الهلاك، كأنك ستموت أو أن العالم سينتهي. يمكن أن تكون هذه المشاعر مخيفة للغاية، حتى لو لم تكن في خطر حقيقي وعلى الرغم من أنك قد تدرك أن الخوف ليس عقلانيًا ، فقد لا تتمكن من إيقافه.

نوبات الهلع شديدة ويمكن أن تستمر من 5 إلى 30 دقيقة إلى جانب ضيق التنفس والتعرق، قد تشعر أيضًا بألم وضيق في الصدر هذه هي أيضًا أعراض النوبة القلبية إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت مشاكلك ناتجة عن القلق أو مشكلة في القلب ، فاطلب المساعدة الطبية.

س: ما أسباب الخوف من الأماكن المغلقة؟



الخوف من الأماكن المغلقة هو ما يسميه علماء النفس "رهاب محدد"، هذا خوف من أشياء أو أشخاص أو أنشطة معينة، الخوف من الارتفاعات وقد تلعب جيناتك دورًا في رهاب الأماكن المغلقة، وجد الباحثون خللاً في جين يسمى GPM6A يشتبهون في أنه قد يسببه. إذا كان أحد والديك يعاني من رهاب الأماكن المغلقة ، فمن المرجح أن تصاب به أيضًا.

في بعض الأحيان ، يبدأ الخوف من الأماكن المغلقة بعد تعرضك لحدث طفولي صادم ، مثل:

-التسلط

-الإساءة

-أن تكون عالقًا في مكان ضيق مثل المصعد

-تزيد الإصابة باضطراب قلق آخر من فرص إصابتك برهاب الأماكن المغلقة أيضًا.

يمكن لأي منطقة محصورة أن تثير مخاوفك، بما في ذلك أشياء مثل:

-المصاعد

-الطائرات أو قطارات الأنفاق

-الأنفاق

-الأبواب الدوارة

-غسيل السيارة

- غرف تغيير الملابس

-سيارات ذات أقفال أبواب أوتوماتيكية

مجرد التواجد في غرفة أو سيارة مع نوافذ مغلقة يمكن أن يثير القلق لدى بعض الناس.

س: ما علاج الخوف من الأماكن المغلقة



لن يؤدي تجنب الأماكن الضيقة إلى التخلص من رهابك تتمثل الخطوة الأولى في الحصول على العلاج في زيارة طبيب نفساني أو غيره من أخصائي الصحة العقلية. يمكن أن تساعد عدة أنواع من العلاجات.

-علاج التعرض إنه يضعك تدريجيًا في المواقف التي تخيفك لمساعدتك على التغلب على مخاوفك في البداية ، قد تنظر فقط إلى صورة مساحة ضيقة. بعد ذلك ، بمساعدة معالجك ، ستعمل على أن تكون داخل مساحة ضيقة.

-العلاج السلوكي المعرفي (CBT). هذا نوع من العلاج بالكلام حيث تقابل وجهًا لوجه مع معالج مدرب. أنت تتحدث عن الأفكار السلبية التي تدفعك للخوف وتتعلم طرقًا للتغلب عليها. قد تحصل على العلاج المعرفي السلوكي بمفرده أو مع العلاج بالتعرض.

-الواقع الافتراضي (VR). يستخدم هذا محاكاة الكمبيوتر للمساحات الضيقة مثل المصاعد أو أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي. الحصول على تجربة مساحة ضيقة في العالم الافتراضي يمكن أن يساعدك في التغلب على مخاوفك في بيئة تشعر بالأمان.

-الاسترخاء والتخيل يمكنك تعلم طرق لتهدئة خوفك عندما تكون في موقف يخيفك عادة.

-العلاج الطبي. إذا لم يكن العلاج كافيًا ، يمكن أن يصف لك طبيبك أدوية القلق أو مضادات الاكتئاب لمساعدتك في التعامل مع المواقف التي تسبب لك الخوف.