اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 07:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سكرتير عام محافظة الجيزة: صرف تعويضات لضحايا حادث البرشين

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 12:57 ص
سكرتير عام محافظة الجيزة: صرف تعويضات لضحايا حادث البرشين برنامج من مصر
كتب-أحمد صلاح العزب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة الجيزة، إن المنطقة الذى وقعت فيها حادث البدرشين هى منطقة سكنية، ولايجوز القيادة فيها بهذه السرعة، مشيرا إلى أن التحقيقات هىالتى ستثبت ما أن كان هناك عطل فى الفرامل، كما إدعى سائق الميكروباص ام لا.

وأكد بدران خلال، مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbcوالذى يقدمه الاعلامى عمرو خليل، على أن الحادث كان بسبب تهور السائق وهناك مطب  فى منطقة الحادث، ولكنه لم يمنع وقوع الحادث، مضيفا أن عدد الوفيات هم أربعة، اثنين من الأطفال والسائق ومشرفة الميكروباص،  مشيرًا إلى أن هناك صرف تعويضات خاصة لضحايا حادث البدرشين، وهناك ثمان حالات من المصابين خروجوا من المستشفيات من إجمالى المصابين الذين بلغ عددهم ثلاثة عشر مصاب.

 
كانت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة قد كشفت ، تفاصيل حادث التصادم الذي وقع بمركز البدرشين، وأٍسفر عن مصرع 7 أشخاص، حيث تبين أن سائق السيارة الميكروباص كان يقود سيارته بسرعة عالية، ولم يتمكن من التحكم فيها، في الوقت الذي كان يعبر فيه قائد السيارة السوزوكي الطريق وهدأ من سرعته بسبب مرور سيارة نقل ثقيل بجواره.
 
وتابعت التحقيقات، التي كشفتها تحريات المباحث ونتائج تفريغ كاميرات المراقبة التي صورت الحادث، أنه أثناء إبطاء قائد السيارة السوزوكي لسرعته، لمرور سيارة نقل ثقيل بجواره، فوجئ بالسيارة الميكروباص تصطدم به بكل قوتها، مما أدى إلى اصطدام السيارة السوزوكي بالنقل الثقيل، ووقوع عدد من المصابين والضحايا

برنامج من مصر

حادث البدرشين

محافظة الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة