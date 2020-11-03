اليوم السابع
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رئيس الإدارة المركزية بوزارة الرى: 2 مليون متر مكعب من مياه السيول دخلت مجرى النيل

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 07:16 م
رئيس الإدارة المركزية بوزارة الرى: 2 مليون متر مكعب من مياه السيول دخلت مجرى النيل جانب من المداخلة الهاتفية
كتب محمد عبد المجيد

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قال المهندس حسن يحيى، رئيس الإدارة المركزية بوزارة الرى والموارد المائية، إن الوزارة استعدت لاستقبال مياه السيول والاستفادة منها، مشيرا إلى أن مخرات السيول ساعدت على توصيل 2 مليون متر مكعب إلى مجرى نهر النيل.
 
وأضاف رئيس الإدارة المركزية بوزارة الرى والموارد المائية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، ببرنامج صالة التحرير، والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على فضائية صدى البلد، أنه فى جنوب سيناء ما زال يوجد ملايين الأمتار من المياه، وجار حصرها.
 
وأشار المهندس حسن يحيى إلى أن تجهيزات المخرات بدأت من أول مايو، وتم بناء منشآت خلال 3 سنوات فى الأقصر وأسوان والبحر الأحمر، بمعدل 100% من المنشآت التي بنيت طوال السنين.

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النيل

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