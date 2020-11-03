اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تونس تشترى قمحا وعلف شعير فى مناقصة

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 03:24 م
تونس تشترى قمحا وعلف شعير فى مناقصة قمح - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال متعاملون إن ديوان الحبوب التونسي اتفق على شراء حوالي 50 ألف طن من قمح الطحين اللين و50 ألف طن من علف الشعير في مناقصة عالمية أُغلقت اليوم الثلاثاء.

وقالوا إن الصفقة، التي تورد من مناشئ خيارية، لم تتأكد بشكل نهائي.

ويُعتقد أن القمح جرى شراؤه على شحنتين زنة الواحدة 25 ألف طن، من شركة جلينكور بسعر 274.38 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

كما قال متعاملون إنه جرى شراء الشعير على شحنتين زنة الواحدة 25 ألف طن، إحداهما من شركة كارجيل بسعر 234.18 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن والثانية من جلينكور عند 234.21 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

وقال المتعاملون إن المناقصة تطلب توريد القمح والشعير في ديسمبر ويعتمد تاريخ التوريد الدقيق على المنشأ.

 


تونس

قمح

علف شعير

شركة جلينكور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة