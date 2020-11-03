اليوم السابع
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تعرف على غرامة سرقات التيار الكهربائى للمنزلى والتجارى

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 02:00 ص
تعرف على غرامة سرقات التيار الكهربائى للمنزلى والتجارى وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته عن كيفية حساب غرامة سرقة التيار الكهربائى التى يتعرض لها العديد من المواطنين بالمناطق العشوائية، والمخالفة من خلال الضبطية القضائية للعاملين بشركات الكهرباء أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء، ويتم حساب الغرامة وفقا لمعايير وضوابط يجب معرفتها قبل سداد الغرامة، وهى كالآتي:
 
1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".
 
2- غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام"..
 
3- يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إذا وجد مبالغة فى قيمة الغرامة.
 
4- فى حالة تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائى الذى تم تحرير يجرى تحويل المحضر للنيابة وتصل العقوبة إلى الحبس فى حالة عدم التصالح.
 
5- إذا جرى تحويل المحضر للنيابة يتم تقديم طلب للتصالح و دفع الغرامة كاملة لتجنب توقيع عقوبة الحبس.
 
6- غرامات سرقات التيار الكهربائى لا يمكن تقسيطها.
 
7- فى حالة تكرار السرقة وتحرير محضر أخر يتم تغليظ العقوبة.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ترشيد الاستهلاك

تطوير شبكات توزيع الكهرباء

الشركة القابضة لكهرباء مصر

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