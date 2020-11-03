تعرف على خطة التطعيم الجماعى للقاح كورونا الروسى

كتبت أمل علام

قال رينات ماكسيوتوف، المدير العام لمركز فيكتور مطور اللقاح الروسي، إنه من المتوقع أن يتم التطعيم الجماعي بلقاح فيروس كورونا الذي طوره مركز أبحاث الدولة في روسيا لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في نهاية عام 2020، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

تجارب ما بعد التسجيل..

أضاف مكسيوتوف، أن مرحلة التجارب بعد التسجيل للقاح EpiVacCorona ضد فيروس كورونا الذي طوره مركز فيكتور Vectorستبدأ في نوفمبر وديسمبر على 40 ألف متطوع، موضحا أنه من المقرر إطلاق العديد من التجارب بعد التسجيل في نوفمبر، وديسمبر 2020، وستستمر 6 أشهر من تاريخ تلقيح آخر متطوع.

أوضح المدير العام لمركز فيكتورأن إحدى مزايا اللقاح هي "فعاليته ضد السلالات المتميزة وراثيًا، حيث يحتوي المستحضر على جزء من جزيء ضخم من مستضد لفيروس كورونا، المعروف من قبل الجهاز المناعي.

وقالت الوكالة في 24 يوليو، تلقى مركز فيكتور Vector إذنًا من وزارة الصحة الروسية، لإجراء تجارب سريرية للقاح فيروس كورونا ، المسمى EpiVacCorona ، على متطوعي، اكتملت تلك المرحلة من التجارب في 30 سبتمبر وتم تسجيل اللقاح في منتصف أكتوبر، يخطط المركز لإطلاق تجارب ما بعد التسجيل للقاح فيروس كورونا بمشاركة 40 ألف متطوع.

جدير بالذكر أن روسيا أصبحت أول دولة في العالم تسجل لقاحًا ضد الفيروس التاجي والذي أطلق عليه اسم سبوتنيك Sputnik V، تم تطوير المستحضر من قبل مركز أبحاث Gamalya الوطني للأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الرعاية الصحية الروسية، واجتاز التجارب السريرية في يونيو ويوليو .

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أن اللقاح الذي طوره مركز أبحاث فيكتور حصل على شهادة التسجيل، أجريت التجارب السريرية على 100 متطوع، سيطلق المركز تجارب سريرية بعد التسجيل في مناطق روسية مختلفة بمشاركة 40 ألف متطوع.

أيضًا في سيبيريا الروسية، هناك تجارب سريرية جارية للقاح كامل المعطل الذي طوره مركز تشوماكوف العلمي الفيدرالي لأبحاث وتطوير المنتجات المناعية والبيولوجية والذي بدأ في نوفوسيبيرسك بروسيا في 6 أكتوبر.