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ترامب يزور ولاية فرجينيا ويؤكد لفريق حملته: واثق من الفوز.. وأحرزنا نجاح كبير

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 08:07 م
ترامب يزور ولاية فرجينيا ويؤكد لفريق حملته: واثق من الفوز.. وأحرزنا نجاح كبير ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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أجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة لمقر حملته الانتخابية في ولاية فرجينيا، معرباً عن ثقته الكاملة في الفوز بتلك الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، على أمل الفوز بولاية رئاسية ثانية، وتمديد إقامته في البيت الأبيض لأربع سنوات إضافية.

 

وقال ترامب لأعضاء فريق حملته منذ قليل، أنه واثق من تحقيق نتائج إيجابية فى هذا السباق الانتخابي، مثلما حدث من قبل، فى إشارة إلى الانتخابات السابقة التى نافس خلالها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وحقق فوزاً ساحقاً.

 

وجدد ترامب تعهده بالتوصل للقاح لوباء كورونا فى وقت قريب، متوجهاً بالشكر لأعضاء الحملة وجموع الشعب الأمريكي.

 

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.

 

ويحمل المرشحان ترامب وبايدن رؤي مختلفة في العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة الانتخابات الامريكية 2020 .

 

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أصل من الأصوات الشعبية.

 


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