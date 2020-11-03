اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 07:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق الدراسة بمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة 6 نوفمبر الجارى

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 04:00 ص
انطلاق الدراسة بمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة 6 نوفمبر الجارى جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن بدء الدراسة فى برامج التعليم المدمج يوم الجمعة 6 نوفمبر الجارى، على أن تكون 6 محاضرات وفقا للجدول المعلن، وذلك بالنسبة للطلاب الدارسين فى برامج التعليم المفتوح والمدمج بالعام الجامعى 2020/2021.

ومن المقرر بدء التسجيل فى التيرم البينى لطلاب التعليم المفتوح والصيفى لطلاب التعليم المدمج لمدة أسبوع، على أن يغلق باب التسجيل فى 8 نوفمبر الجارى، على أن يبدأ التسجيل فى التيرم الأساسى والدور الثانى لطلاب المفتوح وطلاب المدمج يوم 9 نوفمبر، وذلك من خلال تسجيل الطلبة عن بعد من خلال صفحاتهم الشخصية والدفع الإلكترونى، وذلك مراعاة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، أنه سيتم لاحقا إعلان موعد امتحانات البينى والصيفى خلال شهر ديسمبر 2020، على أن تكون الامتحانات بنظام البابل شيت.

جامعة القاهرة

التعليم المدمج

اخبار مصرية

اخبار اليوم

التعليم العالى

اخبار

الجامعات

اخبار الجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج يفتح باب إعادة الرصد لمواد الرسوب لمدة أسبوع

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 01:33 م

جامعة القاهرة تعلن توسعها فى إدماج الهيئة المعاونة للتدريس على منصتها التعليمية

الأحد، 01 نوفمبر 2020 10:12 ص

جامعة القاهرة تفتح اليوم باب التكافل لطلاب المدن الجامعية غير القادرين

الأحد، 01 نوفمبر 2020 01:00 ص

سنة أولى جامعة.. 3 جامعات أهلية تخوض أول عام دراسى بسباق التعليم الجامعى.. شعارها الجودة أولا.. والانطلاقة ببرامج دراسية مواكبة للعصر.. "سلمان" تحتضن 600 طالب.. و"العلمين" 400.. و1100 طالب يتنافسون بـ"الجلالة"

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 09:32 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة