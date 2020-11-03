انتخاب السيد عزوز نائبا لرئيس لجنة لوائح الراديو بالاتحاد الدولى للاتصالات

كتبت هبة السيد

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، انتخاب الدكتور السيد السيد عزوز نائب رئيس الجهاز لتكنولوجيا البنية التحتية، ليتولى منصب نائب رئيس لجنة لوائح الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات خلال عام 2021 على أن يتولى منصب رئيس لجنة لوائح الراديو خلال عام 2022، وتعتبر لجنة لوائح الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات من أهم اللجان على مستوى الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تتكون من 12 خبيرا على مستوى العالم ويتم انتخاب أعضائها في مؤتمر المندوبين المفوضين من الــدول الأعضاء بالاتحاد الدولي للاتصالات وعددهم 193 دولة.

ومن الجدير بالذكر بأن لجنة لوائح الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات هي لجنة تختص بالموافقة على القواعد التي يستخدمها مكتب الاتصالات الراديوية في تطبيق أحكام لوائح الراديو وتسجيل تخصيصات الترددات المقدمة من الدول الأعضاء، كما تختص بمعالجة الموضوعات التي يحيلها المكتب إليها والتي لا يمكن حلها من خلال تطبيق لوائح الراديو والقواعد الإجرائية، وتقوم اللجنة أيضًا بالنظر في تقارير التحقيقات بشأن حالات التداخل غير المنتهية بين الدول ووضع توصياتها، وتقديم المشورة لمؤتمرات الاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية، والنظر في الطعون المقدمة من الدول الأعضاء ضد قرارات مكتب الاتصالات الراديوية بشأن تخصيصات الترددات.

ووفقا لموقع الاتحاد الدولي للاتصالات يمتلك عزوز خبرة واسعة منذ 2003 في مختلف الاتجاهات بقطاع الاتصالات الراديوية على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال البحوث وتدريس علوم الاتصالات. ومع خبرته في مختلف التخصصات، بما في ذلك تقديم خدمات الاتصالات، ولوائح الراديو الدولية، وقضايا إدارة الطيف، فإن الدكتور عزوز يمتلك مهارة واسعة في كل من الاتصالات الأرضية الساتلية.

وانضم الدكتور عزوز للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ 2003. وخلال هذه الفترة، شارك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية من خلال توفير خدمات الاتصالات.

ومن بين الأمثلة لهذه الخدمات: إعداد الدراسات التقنية والتنظيمية والاقتصادية لإصدار ترخيص الجيل الثالث للاتصالات المتنقلة في مصر في 2006، وكذلك القيام بالدراسات التقنية والتنظيمية والاقتصادية لإصدار ترخيص الجيل الرابع للاتصالات المتنقلة في 2016. بالإضافة إلى ذلك، قدّم بعض الحلول التقنية للتغلب على التداخل الضار والعابر للحدود. وعلاوةً على ذلك، شارك في مشروع قومي لإطلاق أول قمر مصري لأغراض الاتصالات واجراء العديد من الاستقصاءات والدراسات لإنشاء محطة مراقبة القمر المصري MISRAT في المدار غير المستقر بالنسبة إلى الأرض.

وعلى الصعيد الدولي، كان نائباً لرئيس الجمعية العالمية للاتصالات الراديوية في جمعيتي الاتصالات الراديوية لعاميّ 2012 و2015، وفي لجنة الدراسات 1 لقطاع الاتصالات الراديوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدكتور عزوز هو نائب رئيس الفريق العربي المعني بإدارة الطيف (ASMG) منذ 2011، وقد تولى رئاسة هذا الفريق واضطلع بجميع الولايات والمسؤوليات خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012. بالإضافة إلى ذلك، فهو يشارك في تطوير وتعزيز لوائح الراديو التي تنظم قضايا الطيف الراديوي والخدمات الراديوية في جميع انحاء العالم، من خلال المشاركة النشطة والمساهمة في اجتماعات قطاع الاتصالات الراديوية ولجان الدراسات ذات الصلة والفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية منذ 2007، كما عين من قبل نائب رئيس مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات منذ ابريل 2018.