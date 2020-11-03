اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 10:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الوطنية للإعلام: بث مباراة الزمالك والرجاء المغربى على قناة تايم سبورتس الأرضية

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 06:20 م
الوطنية للإعلام: بث مباراة الزمالك والرجاء المغربى على قناة تايم سبورتس الأرضية حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين إذاعة مبارة نادى الزمالك المصرى والرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا على قناة تايم سبورتس الأرضية مساء غد الأربعاء، يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة الوطنية للإعلام على حق المشاهد المصرى فى مشاهدة الأحداث الرياضية الهامه.

 

وتمنت الهيئة الوطنية للإعلام مشاهدة ممتعة لجماهير الكرة المصرية على قناة أون تايم.

 

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين رئيس الهيئة قررت من إذاعة مباراة النادى الأهلى المصرى والوداد المغربى فى الدور قبل النهائى لبطولة أبطال أفريقيا على التردد الأرضى لقناة تايم سبورت، يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة على حق المشاهد المصرى فى مشاهدة الأحداث الرياضية الهامة.


الهيئة الوطنية للإعلام

حسين زين

اخبار مصر

مباراة الزمالك و الرجاء

قناة اذاعة مباراة الزمالك والرجاء

الزمالك والرجاء المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة