المجلس القومى للإعاقة يستقبل وفد بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات النواب 2020

كتب محمود راغب

استقبل المجلس القومى للاشخاص ذوى الإعاقة صباح اليوم بمقر المجلس بسراى القبة؛ وفد بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 بجمهورية مصر العربية.



ضم وفد الجامعة كل من السفير أحمد رشيد خطابى؛ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس بعثة وفد الجامعة؛ والمستشار أحمد أمين؛ منسق عام بعثة وفد جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020.



دار الاجتماع حول آليات تعامل المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة مع العملية الانتخابية وتحديدا انتخابات مجلس النواب 2020 ؛ والتيسيرات المقدمة للاشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة.



من جانبه رحب الدكتور أشرف مرعى؛ المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بوفد الجامعة، مؤكدا على دور بعثة جامعة الدول العربية في متابعة انتخابات مجلس النواب بمصر 2020 ؛ وعلى ضرورة التشبيك بين كافة الأطراف المتعاونة لخدمة العملية الانتخابية بشكل عام والاشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص .



وأشار الدكتور أشرف مرعي ؛ أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يضع في أولوياته دعم حقوقهم في المشاركة السياسية ؛ وهو ما يتضح من خلال حث المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على مشاركة هذه الشريحة المجتمعة الكبيرة في الانتخابات ؛ وتشكيل لجان للمتابعة ؛ وتدشين غرفة عمليات مركزية تتابع أول بأول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية



في سياق متصل أثني السفير أحمد رشيد خطابي ؛ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ؛ على جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر خاصة في دعم عملية الحقوق والواجبات لهم .



وأكد على أن جامعة الدول العربية من أهم اولوياتها الاهتمام الخاص بالانسان العربي بدون أي تمييز ؛ والاهتمام بطبيعة الحال بالأشخاص ذوي الإعاقة .



وأشار إلى الدعم القوي من الارادة السياسية في مصر بالاهتمام بهذا الشريحة المجتمعية التي تمثل في مجملها قوة لابد من الاستفادة بها وتعظيم جهودها .



وأكد أن عام 2018 الخاص بالاشخاص ذوي الإعاقة ؛ وصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 يعتبر تحول نوعي بكل معاني الكلمة في هذا المسار ؛ الذي كفل للاشخاص ذوي الإعاقة الدمج الحقيقي في كافة مناحي الحياة.



وأشار إلى أن لجان المتابعة الخاصة ببعثة وفد الجامعة العربية تراعي في استماراتها الخاصة بالمتابعة مدى التسهيلات المقدمة للاشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات مجلس النواب 2020 ؛ ومدي اقبالهم على العملية الانتخابية ومشاركتهم .



في سياق جديد أستعرض الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة جهود المجلس خلال المرحلة الأولى من العملية الانتخابية ؛ والاستعداد للمرحلة الثانية التي ستبدأ يومي 7 و8 نوفمبر ؛ والنتائج التي خرجت عن غرفة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ الماضية ، وأشار إلى أن سياسة المجلس ترمي إلى دعم حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم وتطوير مهاراتهم ودعم مشاركتهم في الحياة السياسية وتدريبهم على آليات هذه المشاركة .



الجدير بالذكر أن اللقاء حضره من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المستشار أمين مصطفى ؛ والمستشار الدكتور أحمد أسامة البدوي ؛ والإعلامي والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير ؛ المستشار الاعلامي للمجلس.