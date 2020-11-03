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المتهمون بقضية الفيرمونت ينكرون عبر "الفيديو كونفرانس" اغتصابهم الفتاة

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 01:08 م
المتهمون بقضية الفيرمونت ينكرون عبر "الفيديو كونفرانس" اغتصابهم الفتاة المتهمون فى قضية فيرمونت
كتب كريم صبحى

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أنكر أحمد حلمى طولان و2 أخرين من المتهمين فى قضية اغتصاب فتاة داخل فندق "فيرمونت" أثناء نظر تجديد حبسهم، أمام المستشار كمال مسعود رئيس محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، عبر تقنية الفيديو كونفراس، تهمة اغتصاب المجنى عليها.   

وقررت محكمة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار كمال مسعود وعضوية المستشارين محمد حسن ومحمد رضا ، تجديد  حبس المتهمين 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في قضية الاغتصاب الجماعى لفتاة داخل فندق الفيرمونت فى عام 2014.

 يذكر أن قاضى المعارضات جدد حبس أحمد حلمى طولان وعمرو حسين وشقيقه خالد ، الذين تم ترحيلهم من لبنان بعد القبض عليهم بناء على طلب النيابة العامة المصرية لاتهامهم فى ذات القضية.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم والتى أمرت بملاحقتهم دوليا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة في 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاثة مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، تبعتها الثانية في 28 يوليو الماضي، ثم الثالثة في 29 يوليو الماضي.

الجدير بالذكر أن هناك وقائع متعددة ومماثلة وقعت في تلك القضية، حيث أن بعض المتهمين قاموا بعملية اغتصاب الفتاة والتناوب عليها وحفر أسمائهم على جسدها، كما اشترك متهمون آخرون في الجريمة بتوفير مسرح وأدوات الجريمة.

 

 

 

 

 


قضية الفيرمونت

اغتصاب فتاة بالفيرمونت

فندق فيرمونت

النيابة العامة

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