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الكهرباء تضع خطة لرفع نسب التحصيل بشركات التوزيع تحسبا لموجة ثانية لكورونا

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 02:00 ص
الكهرباء تضع خطة لرفع نسب التحصيل بشركات التوزيع تحسبا لموجة ثانية لكورونا وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، من خلال خطة موسعة لرفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، وذلك بواسطة خدمات التحصيل الإلكتروني وعمل حمالات مكثفة لتحصيل المديونيات المتراكمة على المتقاعصين عن سداد فواتير الاستهلاك.

وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لـ"اليوم السابع"، أنه لا توجد أزمة فى التحصيل بسبب شركات توزيع الكهرباء، كاشفا أن أزمة التحصيل الأساسية هى رفض بعض المواطنين سداد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء، خاصة أن الوزارة لا تتلقى شكاوى من عدم التحصيل، ولكن معظمها اعتراض على قيمة الفاتورة.

وفى سياق أخر، أعلنت شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، أنه فى إطار حرص الشركة على دعم قطاع الكهرباء لإنجاح منظومة القراءات للحفاظ على حق المواطن والدولة معا، تم إسناد مهام المرور على عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع لشركة شعاع بجانب عملها فى تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية بواسطة برنامج القراءة الموحد.

وأضافت شركة شعاع فى بيان لها، أن كشافى شركة شعاع يقوموا بالمرور على العدادات مسبوقة الدفع بهدف التأكد من عدم وجود أى شكل من أشكال التلاعب التى تضر بمصلحة المواطنين والدولة معا، ويتم استخدام برنامج القراءة الموحد أيضا فى تصوير العدادات مسبوقة الدفع وإرسالها إلى شركات توزيع الكهرباء اونلاين.

وتؤكد شركة شعاع على تقديرها لدور وزارة الكهرباء و حرصها المستمر على تطوير منظومة القراءات بتوجيهات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ونائبه المهندس أسامة عسران، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقى، كما توكد شعاع على أنه لولا دور قيادات وزارة الكهرباء فى تيسير كافة العقبات لما تمكنت الشركة من تحقيق النجاحات على مدار السنوات الماضية فى تسجيل قراءة حقيقة تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن.


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