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الفريق محمد فريد يبحث مع وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية عدة ملفات

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 12:48 م
الفريق محمد فريد يبحث مع وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية عدة ملفات الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جيمس هيبى وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام .
 
تناول اللقاء مناقشة عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء تبادل ونقل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية .
 
وأشاد وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك، مؤكداً تطلع القوات  المسلحة البريطانية إلى دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكرى لكلا البلدين، حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .
 
 

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القوات المسلحه البريطانية

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الفريق محمد فريد

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