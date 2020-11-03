اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 11:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"الغرف التجارية" تؤيد قرار الحكومة بتحديد مواعيد فتح وغلق المحال

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 08:19 م
"الغرف التجارية" تؤيد قرار الحكومة بتحديد مواعيد فتح وغلق المحال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى
كتب - محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن أعضاء الشعبة ليس لديهم أى مانع فى تحديد مواعيد محددة لفتح وغلق المحلات التجارية، مضيفا فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الغرف التجارية تؤيد الدولة فى غلق المحلات التجارية لمواجهة الفيروس.
 
وأوضح أن تنظيم عملية فتح وغلق المحلات التجارية يساهم فى توفير الراحة للمواطنين، ومنع تواجدهم فى السوق لساعات طويلة.
 
وأضاف أن الكرة فى ملعب المواطن ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وفى حالة زيادة الإصابات مرة أخرى ستضطر الحكومة إلى فرض غرامات على المخالفين للإجراءات الوقائية من حيث عدم ارتداء الكمامة.
 
وكان هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أكد أنه من المتوقع الإعلان يوم الأربعاء عن المواعيد الجديدة لإغلاق المحلات التجارية في الشتاء.

 


الغرف التجارية

غلق المحال

مواعيد غلق المحال التجارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة تعلن غلق أى منشأة لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية بدءا من غد.. وتؤكد: الاستهانة بكورونا يعود بنا للإجراءات الصارمة.. إعلان مواعيد غلق المحال عقب الاجتماع المقبل.. وتكون ما بين 10 مساء أو 12 منتصف الليل

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 11:36 م

محافظ الشرقية يشدد على غلق المحلات فى مواعيدها وضبط التكاتك المخالفة (صور)

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:52 ص

تنفيذ 31 قرار غلق محلات ورفع وإزالة 310 حالات إشغال بفاقوس شرقية (صور)

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 01:45 م

نشرة الظهيرة من تليفزيون اليوم السابع.. مدبولى يتوجه للسودان لبحث عدد من الملفات.. إثيوبيا تستأنف مفاوضات سد النهضة.. تثبيت مواعيد غلق المحال بالقانون الجديد.. وبرشلونة يقيل سيتين بعد هزيمة البايرن

السبت، 15 أغسطس 2020 12:51 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة