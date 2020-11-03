العربي الحديث يكشف عن فضيحة تحرش وشذوذ جديدة تلاحق معتز مطر

نشر موقع العربي الحديث تقريرا عن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الهارب معتز مطر، طلب من أحد الشباب في قناة "الشرق" الاجتماع برنامج معه في أحد المطاعم، وتصور الشاب حينها أن اللقاء بشأن أمور في العمل، إلا أنه فوجئ بمعتز مطر يطلب منه «حاجات مش كويسة» على حد تعبير المنشور.

وأكد ناشر الواقعة، أن الإعلامي هدد الشاب عندما علم أنه قرر أن يفضحه، فقرر الشاب ترك القناة، وفق ما نشره موقع "العربي الحديث".

وبحسب موقع العربى الحديث فإن هذه الواقعة ليست فضيحة التحرش الأولى، فقد كشفت وثيقة سرية تفاصيل واقعة تحرش الإعلامي معتز مطر بأحد العاملين بقناة "مودرن حرية"، وجاء في الوثيقة أن أحمد محمد يوسف، عامل مصري في القناة المذكورة أفاد في محضر حمل رقم 317 بتاريخ 2012/3/9 ، بقسم أول 6 أكتوبر، بتعرضه للتحرش الجنسي من الإعلامي المذكور وإمساكه بمناطق حساسة في جسده داخل الحمام الملحق بمبنى القناة.

وأثبتت الوثيقة أنه بالرجوع إلى إدارة الأمن بمدينة الإنتاج الإعلامي بمصر ، أفادت بتكرار وقائع الشكوى من ممارسات مماثلة للمذكور بحق العاملين في القناة وبعض عناصر الخدمات المعاونة الملحقين بالمدينة وأنهم خاطبوا مدير أخبار

وأفادت الوثيقة أن قسم أول مدينة 6 أكتوبر فتح تحقيق إليه واستمع إلى أقوال الشاكي وشهود العيان الذين حددهم، وأفاد بعضهم بضبط المذكور (معتز علوي مطر) في أوضاع مخلة داخل دورة المياه الملحقة بالقناة بصحبة مصطفى بسيوني من الإدارة الفنية في القناة ورفض المشكو

في حقه المثول للتحقيق طواعية فأصدرت قرار ضبط وإحضار رقم 216/ هـ ، بتاريخ .28/2/2012

وذكر القسم: «وردنا خطاب من إدارة التفتيش بمديرية أمن الجيزة من قبل تحريك قوة من القسم لضبط وإحضار المذكور ومرفق بكتابتنا صورة طبق الأصل من محضر الشاكي المشار إليه وأقوال الشهود وما أثبته أمن مدينة الإنتاج الإعلامي في ضوء الوقائع الشبيهة».