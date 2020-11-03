اليوم السابع
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الصحة: مبادرات 100 مليون صحة تخطت 102 مليون زيارة صحية للمرضى

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 09:15 م
الصحة: مبادرات 100 مليون صحة تخطت 102 مليون زيارة صحية للمرضى الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لشؤن تكنولوجيا المعلومات، إن حملة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة تخطت 102 مليون زيارة صحية للمرضى المترددين علي مراكز الفحص وشملت كل الفئات و الاعمار فى كل مبادراتها للفحص والعلاج و كلها بالمجان.
 
وتبذل الدولة جهودا كبيرة علي كافة المستويات بما يحقق الرعاية والإستقرار لكافة الفئات لاسيما الطبقة المتوسطة وهو ما ظهر جليا في مبادرات الإصلاح الصحى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير الرعاية الصحية للمصريين.
 
وطرح الرئيس عبد الفتاح السيسى سلسة من المبادرات الصحية لتوفير الخدمة الطبية بأعلي معايير للجودة خاصة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل بالمجان في وقت زادت فيه تسعيرة الخدمة عالميا لكنها ظلت للمصريين بدون مقابل وكانت الجودة تاج لها .
 
 
 

 


الصحة

المبادرات الرئاسية

100 مليون صحة

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