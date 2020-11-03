الصحة: تدريب الفرق الطبية للعمل بالأقسام الإكلينيكية بالمستشفيات

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم تدريب مجموعة من الفرق الطبية للعمل بأقسام الأبحاث الإكلينيكية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحةً وربطها بالإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية، بما يساهم فى رفع كفاءة مقدمى الخدمة الطبية، ويعود بالنفع على مصلحة المريض المصري.

وأكدت الوزارة على أهمية البحث العلمي، حيث أنه أساس الخدمة الطبية عالية الجودة، مشيره إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم فى شهر نوفمبر من العام الماضي، بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبى بكلية طب هارفارد الأمريكية، لتنفيذ برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية.

وكان أثنى الدكتور مجدى يعقوب، على قرار وزيرة الصحة والسكان باستحداث قسم للأبحاث الإكلينيكية بمستشفيات الوزارة لما له من أهمية كبرى تضمن الارتقاء بالمنظومة الصحية، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم والتعاون مع الوزارة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري، كما أشاد بالجهود التى تبذلها وزارة الصحة والسكان فى الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية، بالإضافة إلى جهودها فى التصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

وكانت قد أصدرت قرارًا باستحداث قسم للأبحاث الإكلينيكية بكل من مستشفيات (أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الأمانة العامة للصحة النفسية، الهيئة العامة للتأمين الصحي، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، المؤسسة العلاجية، ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات)، حيث سيتم إدراج تلك الأقسام ضمن الهيكل التنظيمى لكل مستشفى.