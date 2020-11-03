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السيسى يرسل برقية للرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون للاطمئنان على صحته

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 09:01 م
السيسى يرسل برقية للرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون للاطمئنان على صحته الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للاطمئنان على صحته متمنياً له الشفاء العاجل وموفور الصحة.

وقد جاء في البرقية: "يطيب لي أن أتوجه إليكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري بأصدق التمنيات القلبية بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية، داعياً الله عز وجل أن يحفظكم وأن يشملكم دائماً بعظيم عنايته".
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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