اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 04:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السفير محمد العرابى: التنافس على رئاسة أمريكا عبارة عن صراع أحزاب

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 11:04 م
السفير محمد العرابى: التنافس على رئاسة أمريكا عبارة عن صراع أحزاب ترامب وبايدن
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد السفير محمد العرابى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك اهتماما كبيرا من العالم بأكمله بانتخابات الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها الأقوى سياسيا واقتصاديا وعسكريا فى العالم، وهى رقم صعب فى أى معدل لحل أى أزمة فى العالم، وهو ما ظهر واضحا فيما يحدث فى الأراضى السورية والليبية، وباستخدام وسائل مختلفة سواء كانت سياسية أو استخباراتية أو عسكرية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار: "التنافس في الانتخابات الأمريكية عبارة عن صراع أحزاب وليس أشخاص، حيث يجرى التصويت أيضا على ثلث مجلس الشيوخ، وما نراه الآن من صراعات عرقية وعنصرية خلال المبارزة الانتخابية بين الطرفين تدل على أن هناك خللا فى الديمقراطية الأمريكية".

وقال: "صعب التنبؤ مين اللي هيحسم الانتخابات الأمريكية، وأعتقد أن ترامب اللي هيفوز ويمكن على بكرة هنقدر نشوف مين اللي هيحسمها".


الانتخابات الامريكية

انتخابات امريكا

نتيجة الانتخابات الامريكية

ترامب

بايدن

انتخابات امريكا 2020

الانتخابات الامريكية 2020

انتخابات الرئاسة الامريكية

موعد نتيجة الانتخابات الامريكية

نتيجة الانتخابات الأمريكية

نتيجة الانتخابات بامريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عضو الحزب الجمهورى: ترامب يمثل طفرة سياسية فى الولايات المتحدة الأمريكية

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 10:30 م

الولايات المتحدة تسجل 86 ألفا و190 إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 09:42 م

ترامب: من حق الولايات المتحدة معرفة رئيسها فى يوم الانتخاب

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 08:28 م

بايدن يتعهد بإعادة ترسيخ موقف الولايات المتحدة فى أمريكا اللاتينية والكاريبى

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 04:47 م

توافد الأمريكيين على مراكز الاقتراع لاختيار رئيس الولايات المتحدة.. ألبوم صور

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 03:04 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة