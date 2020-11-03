اليوم السابع
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الرى تتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية حتى السبت المقبل

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 03:35 م
الرى تتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية حتى السبت المقبل خرائط التنبؤ بالأمطار
كتبت أسماء نصار

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تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار فى وزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار خفيفة غدا الأربعاء على السواحل الشمالية، وتمتد للداخل يوم الخميس على محافظات الوجه البحرى وشمال سيناء وقد تصل إلى القاهرة.

ويستمر سقوط الأمطار التى تتراوح من خفيفية الى متوسطة يومى الجمعة والسبت على السواحل الشمالية، وسيتم تحديث التنبؤ خلال الايام القادمة.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

وقالت وزارة الرى أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.

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