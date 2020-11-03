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البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 01:43 م
البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط البحرية المصرية والفرنسية
كتب زكى القاضى

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فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للتدريب مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وتبادل الخبرات مع البحريات العالمية، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية ( طابا) والفرقاطة الفرنسيةJEAN BART) ) .

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط
البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط

 

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة منها التدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية وكذا التدريب على تقييم التهديدات السطحية والجوية وتحت السطح وسيناريوهات التعامل معها، بالإضافة إلى التدريب على التعامل مع تهديدات جوية معينة متمثلة فى صد هجوم جوى نفذته مقاتلات (F-16) المصرية، عكس التدريب مدى ما يتمتع به الجانبان من خبرات قتالية عالية .

 

تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والاستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.

 


القوات البحريه

القوات المسلحه

الجيش المصرى

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