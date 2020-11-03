"الإنتاج الحربى" تكرم الإعلامية إسعاد يونس خلال الاحتفال بعيدها الـ66

كرمت وزارة الإنتاج الحربى فى العيد السادس والستين لها، ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيـرة مصرية بإحدى شركان الإنتاج الحربى، الفنانة إسعاد يونس، تكريما لجهودها الوطنية مع الوزارة لإظهار الدور الفعال للوزارة ونقل صورة لمشاهديها عن التطور الملحوظ فى التصنيع المدنى لمنتجات الإنتاج الحربى المدنية من خلال تقديم حلقة بعنوان " صنع فى مصر " ببرنامجها " صاحبة السعادة " الذى أصبح يؤرخ بشكل إعلامى فريد كل ما يجعلنا نشعر بالفخر.

وقال محمد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، إن هذا التكريم هو الأول من نوعه من قبل وزارة الإنتاج الحربى لفنانة وإعلامية قديرة عن دورها الهام فى إبراز مجهودات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى بأنشطتها المدنية.

وأوضح "بكر" أن مشاركة القديرة إسعاد يونس فى فيلم "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل" من خلال التقديم الصوتى للفيلم والذى يبرز جهود الوزارة فى الخمس سنوات الأخيرة يعد تأريخًا لكل الإنجازات التى حدثت بهذه السنوات، مشيرا إلى أن الوزير "مرسي" قدم درعا للفنانة إسعاد يونس شكرا وتقديرا لجهودها المتميزة وحسها الوطنى خلال الحفل.