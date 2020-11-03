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الأمن يعيد المشاهد الحضارية لشارع المعز لدين الله من جديد بقلب القاهرة

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 12:48 م
الأمن يعيد المشاهد الحضارية لشارع المعز لدين الله من جديد بقلب القاهرة رجال الأمن بشارع المعز
كتب محمود عبد الراضي

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شهد شارع المعز بالقاهرة حالة من الانضباط، وذلك بعد تأمينه بشكل جيد، وتواجد رجال الأمن به لمنع انتشار الباعة الجائلين أو التحرك بالدراجات البخارية به، واقتصار الأمر على الترجل به، وذلك لاستمتاع الزوار بهذا الشارع التاريخي. وتنسيقًا مع وزارة الآثار، وفي إطار السعي لإعادة المشاهد الحضارية للبلاد، لا سيما المناطق التي تشهد عبق التاريخ وأصالة مصر، تسلمت الشركة الوطنية "الأفريقية للأمن والحراسة" بإشراف اللواء محمد نبيل رئيس مجلس الإدارة واللواء محمود طاهر العضو المنتدب، شارع المعز بقلب القاهرة لتأمينه، وظهوره في مشهد حضاري، يليق باسم هذا الشارع ذو التاريخ الكبير.
 
وفور انتشار رجال الأمن بالشارع، استقبلهم المواطنون بالترحاب، والذين طالما عانوا الأمرين من الباعة الجائلين ومرور الدراجات البخارية بهذا الشارع التاريخي العظيم، يحدوهم الأمل في إعادة الانضباط للشارع التاريخي من جديد.
 
 

شارع المعز

المعز

الافريقية للامن والحراسة

القاهرة الفاطمية

شوارع القاهرة

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