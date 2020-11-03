اليوم السابع
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استئناف وصول دفعات عربات السكة الحديد الروسية الجديدة الشهر الجارى

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 05:00 ص
استئناف وصول دفعات عربات السكة الحديد الروسية الجديدة الشهر الجارى العربات الروسية الجديدة
كتب رضا حبيشى

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أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد أنه متوقع استئناف وصول من العربات الروسية المتعاقد عليها خلال الشهر الجارى، حيث تضم الدفعة القادمة 17 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية).

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إنه كان متوقعا وصول هذه الدفعة الشهر الماضى قبل تأجيل وصولها بسبب طلب هيئة السكة الحديد تعديلات في شكل وتصميم زجاج شبابيك العربات بيحث يكون حاجة لأشعة الشمس، ووصل حتى الآن 121 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

وصفقة العربات الروسية الـ1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.


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