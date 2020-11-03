ارتفاع عقود الزواج إلى 98.5 ألف عقد بعد افتتاح القاعات يوليو الماضى

كتب: مدحت عادل

حقق أعداد عقود الزواج ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث سجل عدد عقود الزواج نحو 98.5 ألف عقد زواج في شهر يوليو الماضى، مقابل 97.3 ألف عقد زواج في شهر يوليو عام 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 1.2%.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد إشهادات الطلاق تراجع بشكل طفيف أيضا، حيث بلغ عددها نحو 20.9 ألف حالة طلاق في شهر يوليو الماضي، مقابل 21.3 ألف حالة طلاق في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 400 حالة.

وجاءت الزيادة في عدد عقود الزواج بالتزامن مع القرارات الحكومية التي تم اتخاذها للسماح بفتح قاعات الافراح وفقا للضوابط التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تشير الأرقام إلى أن الارتفاع في عدد عقود الزواج في يوليو الماضي جاء أعلى من عدد عقود الزواج في نفس الشهر من العام الماضي، على الرغم من أن العام الماضي لم يشهد ظهور فيروس كورونا أو أية ظروف استثنائية تؤثر على عقود الزواج.

وكانت حالات الطلاق تراجعت بشكل ملحوظ خلال شهر مايو الماضي، حيث سجل عدد حالات الطلاق بلغت نحو 4.9 آلاف حالة، مقابل 13.2 ألف حالة طلاق خلال شهر مايو عام 2019، بتراجع بلغ نحو 8.3 آلاف حالة.

ورصدت البيانات تراجع حالات الزواج في مايو الماضي لتصل إلي 32.1 ألف عقد زواج، مقابل نحو 41.1 ألف عقد زواج، في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 11 ألف حالة زواج وبنسبة تراجع بلغت نحو 21.9%.