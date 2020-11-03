ارتفاع أسعار الذهب 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 833 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء بقيمة 6 جنيهات، تزامنا مع ارتفاع سعر اونصة الذهب إلي 1907 دولارات، وبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 833 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 : 714 جنيها

عيار 21 : 833 جنيها

عيار 24 : 952 جنيها

الجنيه الذهب : 6664 جنيها

السعر العالمي : 1907 دولارات

وتراجعت أسعار الذهب الاسبوع الماضي بأكثر من 30 دولارا على المستوى العالمى، وفى مصر هبط تقريبا ما بين 12 إلى 14 جنيها للجرام، وناقش برنامج أسواق أسباب هبوط الأسعار العالمية والمحلية، إضافة إلى مناقشة مستقبل سعر الدولار في السوق المصرى، لكن الذهب عوض خسائره بارتقاعه ليتخطي مستوي حاجز المقاومة عند 1907 دولار.

وهبط الذهب عالميا 2 % ليهبط إلى 1870 ثم أخذ طريقا للارتفاع لكن بشكل محدود ليغلق عند 1878 دولارا نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لكن بدأ مرحلة جديدة من الصعود مع توقعات بكسر حاجز الـ1900 دولار، وذلك مع تراجع الدولار، وهذا ما حدث فعليا بالتعاملات المسائية.

وعلى الرغم من تراجع الذهب الأسبوع الماضي بوتيرة كبيرة إلا أن الذهب مرتفع 24% تقريبا منذ بداية العام بفضل إجراءات تحفيز غير مسبوقة على مستوى العالم.