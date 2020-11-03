أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء 3-11-2020

استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، بعد ارتفاعها فى ختام تعاملات أمس بقيمة 3 جنيهات فى سوق الصاغة، وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الرئيسي فى سوق الصاغة 827 جنيها للجرام، فى ظل تحرك محدود بالسعر العالمي للأوقية مسجلة 1892 دولارا.



أسعار الذهب اليوم:

الذهب عيار 18 سجل 708.75 جنيه.

الذهب عيار 21 سجل 827 جنيها.

الذهب عيار 24 سجل 945.25 جنيه.