أستاذ طب نفسى: شائعات وسائل التواصل الاجتماعى تسبب التوتر والاكتئاب

كتبت هند عادل

أكد الدكتور محمد عادل الحديدي أستاذ الطب النفسي بجامعه المنصورة أن التعرض لفيروس كورونا أدى إلى زيادة معدلات الإصابه بالأمراض النفسية نتيجة للضغط النفسي من الوباء ووجود مرض يهدد الحياة مما يزيد من فرص القلق والتوتر والاكتئاب وجميعها ناتجه عن فكرة الخوف من التعرض لكورونا.

أشار الدكتور الحديدي إلى أن طرق التغلب على هذه المشاكل النفسية في حاله فرض حالة الإغلاق الثانية لوباء كورونا ضرورة تنظيم أوقات اليوم بشكل روتين منتظم من خلال تنظيم وقت النوم وتناول الوجبات تناول الطعام والنوم، وتقسيم مواعيد اليوم كجزء للعمل وكجزء أخر لقضاء الهوايات وهي فرصه لممارسة الهوايات المتروكة منذ فترة طويله مثل القراءة، كما يجب الحرص على ممارسة نوع من الترفيه مثل الألعاب الالكترونية ومشاهدة الأفلام الكوميدية لرفع الروح المعنوية.

وأوضح أستاذ الطب النفسى على ضرورة استمرار التواصل الاجتماعى عن طريق الانترنت بعقد مكالمات الفيديو مع الأقارب والأصدقاء للتأكيد على التواصل الاجتماعي، وضرورة البعد عن أخبار السوشيال ميديا عن كورونا لأن الكثير منها يثيرالشائعات والمخاوف والحصول على الاخبارمن المصادر الرسمية، بجانب ممارسه التمارين الرياضية في المنزل لرفع الحافز النفسي وتجديد الحاله النفسية.