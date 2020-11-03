أخبار اقتصاد اليوم.. "المركزى" يضاعف فترة سداد مستحقات العاملين بالسياحة لـ6 أشهر

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم الثلاثاء 3 – 11 – 2020 عددا من الأحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات اليوم السابع والتي كان من بينها الآتى: -

وزير المالية يعلن الانتهاء من تحويل البطاقات الحكومية لـ"كروت ميزة" خلال عام



الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم، خلال عام، الانتهاء من تحويل جميع البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التي تتيح لهم خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

أضاف أنه سيتم إتاحة خدمة «الراتب المقدم» لبطاقات المرتبات الحكومية «ميزة» مجانًا لمدة 6 أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30% من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها فى عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث إن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب المقدم» فى علمية الشراء من راتب الشهر التالى مباشرة.

"بلومبرج": أداء قوي لمناخ الأعمال المصري مسجلا أعلى نمو في 6 أعوام



صورة أرشيفية

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مناخ الأعمال المصري يواصل أداءه القوي، بعد أن سجل أعلى معدل نمو منذ 6 أعوام خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، مدعوما بزيادة في نمو الطلبيات الجديدة ومستويات الإنتاج.

وأشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية - في تقرير بثته على موقعها اليوم الثلاثاء - إلى أن بيانات شركة "إتش آي إس" ماركت، أظهرت نمو مؤشر مديري المشتريات، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، إلى 51.4 نقطة، فيما تعد أعلى معدل قراءة له منذ شهر ديسمبر 2014، وثاني نمو على التوالي ، بعد أن حقق 50.4 نقطة في سبتمبر الماضي.

ولفتت "بلومبرج" إلى أن معدل نمو الطلبيات الجديدة جاء الأعلى على مدار الأعوام الستة الماضية، مدعوما بتحسن الأوضاع الصحية منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا والتراجع القياسي في معدل الإصابات اليومية منذ شهر يونيو الماضي.

الإحصاء يرصد تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى حتى يونيو الماضى



صورة أرشيفية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، دراسة حول تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري من خلال تتبع التغيرات في بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية الأساسية خلال فترة ذروة الوباء، والتي تشمل معدل النمو الاقتصادي، والبطالة، والتضخم، واسعار الصرف والفائدة على الجنيه المصري، وكذلك على التجارة الخارجية بما فيها الواردات والصادرات السلعية غير البترولية.

وتتضمن الدراسة، بيان لآثار الجائحة على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسية من خلال تَعَقُب حركة مؤشرات الإنتاج الكلي والرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية ومؤشر مديري المشتريات فضلاً عن تتبع التغيرات في مستوى النشاط الاقتصادي لخمسة قطاعات إنتاجية رئيسية وهي الأسمنت وحديد التسليح والسكك الحديدية وقناة السويس والسياحة، وكذلك صافي الإحتياطات كمؤشر من المؤشرات الاقتصادية الكلية، وأخيراً التأثير على أداء البورصة. هذا ويشير البيان الصحفي للتطورات الحالية التي شهدتها أهم تلك المؤشرات عقب انحسار ذروة المرض، وذلك وفقاً لأحدث بيانات رسمية متاحة.

وقد شهدت الفترة من بداية الجائحة وحتى الأسبوع الثالث تقريباً من شهر يونيو 2020 نمواً في معدل حدوث الإصابات المؤكدة. في حين شهد الأسبوع الأخير من يونيو 2020 انتهاء مرحلة التوسع الوبائي وبداية انحسار الأزمة مع اتجاه معدل حدوث الإصابات المؤكدة نحو الانخفاض، وقد بلغ تقدير معدل النمو اليومي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 قبل ذروة الجائحة نحو 5.3% يوماً، وفترة المضاعفة قبل الذروة بلغت 13.2 يوماً، وبعد تجاوز الذروة حتى الآن نحو -3.0%، كما بلغ تقدير فترة النصف - والتي تقيس عدد الأيام التي ينخفض فيها المعدل التراكمي للإصابات المؤكدة بالفيروس بمقدار النصف - حوالي 22.9 يوماً.

"التمثيل التجارى" يعلن بدء التشاور مع مجتمع الأعمال لزيادة الصادرات لأفريقيا لـ30 مليار دولار



صورة أرشيفية

قال الوزير مفوض تجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، مدير إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا بالتمثيل التجاري، إن حجم الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية سجلت 4.8 مليار دولار تمثل 15% من الصادرات المصرية، ونسبة 1% من إجمالي صادرات القارة السمراء، وهو ما يشير إلى ضعف الصادرات المصرية لأفريقيا، وضرورة زيادة معدل الصادرات المصرية لتحقيق توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الصادرات وكذلك الاهتمام بالقارة السمراء، وتلبية طلبات المصدرين، ولذا نستهدف الوصول إلى 30 مليار دولار صادرات مصرية لأفريقيا.

وجاء ذلك خلال لقاء إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجاري، مع ممثلي الشركات المهتمة بالنفاذ إلى الأسواق الأفريقية بمدينة بورسعيد، والذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، بمقر محافظة بورسعيد.

وأضاف "الشريف"، أن وزارة التجارة والصناعة وضعت رؤية متكاملة شارك بها مختلف الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي ووزارتي الزراعة والمالية وبنك تنمية الصادرات، ويتبقى مشاركة مجتمع رجال الأعمال، ولذا بدأنا خطة للتعرف على رؤية رجال الأعمال للتصدير لأفريقيا للوصول لخطة مشتركة لتحقيق الهدف وهو زيادة الصادرات، مشيرا إلى أن التشاور مع رجال الأعمال بشأن التصدير سيظل دائم ومستمر؛ لأن منظومة التصدير عملية متكاملة، حيث يتطلب تضافر الحكومة والقطاع الخاص معاً، ولذا يجب تذليل العقبات اللوجستية وتذليل كافة الإجراءات المالية والتسويقية لزيادة الصادرات المصرية.

وزيرة الصناعة: تمويل 37 مشروعا بقطاع الصحة و36 للبيئة و25 مشروعا بمجال محو الأمية





نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عقود تمويل مع عدد من الجمعيات الأهلية بمحافظتى أسيوط والشرقية لتشغيل الشباب في مجالات التوعية البيئية والصحية، مشيرة إلى أن هذا التوقيع يستهدف اتاحه تمويل بقيمة 140 مليون جنيه لتنفيذ 37 مشروعا في مجال الصحة و 36 مشروعا في مجال البيئة و 32 مشروعا في مجال رياض الأطفال و25 مشروعا في مجال نحو الأمية.

وتوقعت خلال توقيع العقود اليوم الثلاثاء، أن توفر هذه المشروعات 2.6 مليون يومية تشغيل للشباب في الفئة العمؤية من 18 إلى 29 عاما، كما سيستفيد نحو1.2 مليون مواطن من الخدمات التي يتم تنفيذها سواء في مجال الرعاية الصحية او البيئة.

وأكدت جامع أن أنشطة الاتفاقية تتم بالتوافق مع وزارة الهجرة حيث تم تنفيذ نحو 800 نجوية للتوعية باضرار الهجرة غير النظامية وفرص العمل البديلة والتي تستهدف حوالي 16 ألف مواطن.

البنك المركزى يضاعف فترة سماح سداد مستحقات العاملين بالسياحة لـ6 أشهر



صورة أرشيفية

قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إدخال تعديلات جديدة على مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحى بضمان وزارة المالية، والتى تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه، بفائدة 5% متناقصة.

وينشر "اليوم السابع" نص التعليمات التى جاءت بتوقيع جمال نجم.

وأضاف البنك المركزى المصرى، أن التعديلات تتضمن مضاعفة المدة المسموح بها لسداد مستحقات العاملين بالسياحة إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر حاليًا، وبالنسبة للعملاء الذين تم منحهم فى إطار المبادرة يتم السماح لهم بالحصول على تمويل لسداد ثلاثة أشهر إضافية، ليصبح إجمالى الاستفادة ستة أشهر.

وأشار البنك المركزى المصرى، إلى تعديل البند 7 المتضمن تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا وبحد أقصى 15 ألف جنيه شهريًا للعامل، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص نسبة الـ 15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

الرقابة المالية تشترط توافر كوادر بالتمويل لمنح رخصة شركات تمويل المشروعات





الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (164) لسنة 2020 والخاص بقواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذا الشركات الراغبة في الجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وقال رئيس الهيئة أنه تزامناً مع بدء العمل بالقانون رقم (201) لسنة 2020 والخاص بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر بعد نشره بالجريدة الرسمية بعددها رقم (41) والصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2020، فقد سارع مجلس إدارة الهيئة إلى وضع قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وللشركات الراغبة في الجمع بين تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وفد وزارة التخطيط يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة بخطة جامعة المنيا لعام 20/2021



جانب من زيارة الوفد جانب من زيارة الوفد

قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة جامعة المنيا؛ بعد انتهاء جولته بسوهاج للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة الجامعة لعام 20/2021، والتعرف على أهم المشكلات التى تواجه الجامعة فى تنفيذ المشروعات، وبحث المقترحات المختلفة لحلها.

وتفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإنشاءات والتجهيزات بعدد من مستشفيات جامعة المنيا؛ فى إطار جولته بالجامعة.

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اهتمام الدولة بتحقيق العدالة المكانية بين محافظات الجمهورية، وذلك من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاهتمام بصحة المواطن المصري يأتي على رأس اهتمامات وأولويات الدولة، مشيرة إلى أن خطة العام المالي 20/2021 تستهدف وبشكل أساسي تحسين مستوى معيشة المواطن فى مختلف القطاعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطن والتى يتمثل أهمها فى قطاعي الصحة والتعليم.

انخفاض الدينار الكويتى.. وتباين باقى العملات اليوم الثلاثاء 3-11-2020



صورة أرشيفية

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 3-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.20 جنيه للشراء، 18.36 جنيه للبيع، مقابل 18.20 جنيه للشراء، 18.35 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.19 جنيه للشراء، 20.37 جنيه للبيع، مقابل 20.17 جنيه للشراء، 20.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.72 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع، مقابل 48.73 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع .