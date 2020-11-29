يا فرحة ما تمت.. أحد مصابى احتفالات الأهلى بقنا: الضغط على زجاجة بنزين أدى للحادث

كتب - أحمد صلاح العزب

قال صاوى أبو الوفا عم الطفل عبد الرحمن المصاب بالحروق خلال احتفالات جماهير الأهلي عقب فوزهم على نادى الزمالك، إنهم كانوا يحتفلون في الشارع بالفوز بطريقة طبيعية، مشيرا إلى أن الحروق جاءت نتيجة انفجار زجاجة البنزين.



من جانبه، قال على عبد الرحمن، أحد المصابين بالحادث، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه أثناء الاحتفال بفوز النادى الأهلى جاء أحد الأشخاص ومعه زجاجة من البنزين، ولكنه لم يستطيع السيطرة عليها فألقاها على الأرض، فجاء أحد الأطفال وضغط عليها مما أدى إلى حادث الاحتراق.



من جانبه، قال الدكتور بدوى المعاون، المشرف على قطاع الصحة بشمال قنا، إن حالات الإصابة بالحروق والتي وصل عددها إلى خمسة أشخاص لم تكن إصابات بالغة، مشيرا إلى أن أكثر المصابين خطورة كان الطفل عبد الرحمن، ولكن إصابته غير بالغة الخطورة ولا تستلزم العناية المركزة، مضيفا أن ما حدث لم نكن في حاجة إليه، وكنا في غنى عن ذلك الأمر.