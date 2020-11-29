اليوم السابع
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الأحد، 29 نوفمبر 2020 02:43 م
خالد صلاح
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وكيل تموين الإسكندرية : نعمل على التحكم فى الأسعار و ضبطها

الأحد، 29 نوفمبر 2020 02:37 م
وكيل تموين الإسكندرية : نعمل على التحكم فى الأسعار و ضبطها المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل تموين الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أجرى اليوم المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية جولات تفقدية على الأنشطة التموينية بالمحافظة ،يرافقه سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية و المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام و الاتصال السياسى.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان لها اليوم إلى أن وكيل الوزارة  استهل جولاته بزيارة إلى مطحن الإسكندرية باعتباره المنتج للنصيب الأكبر من حصة المحافظة للدقيق البلدى و كان فى استقباله الدكتور عادل عصفور رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و تم المرور على الوحدات الإنتاجية للمطحن حيث تم تفقد جميع مراحل الطحن حتى الوصول إلى المنتج النهائى للدقيق البلدى المدعم و المنتجات الثانوية وتفقد وزن شكاير الدقيق و التأكد من الأوزان و كذلك زيارة معمل التحليل بالمطحن و كذلك غرفة الكنترول.

و توالت الجولات إلى مدينة بشائر الخير و تم زيارة المجمع الاستهلاكي و التأكد من أرصدة السلع التموينية و توافر السلع الغذائية و الإعلان عن الأسعار و كذلك تواريخ الصلاحية.

ثم توجه بعد ذلك إلى المخبز الألى بالمدينة و تم التفتيش على الاحترازات الطبية و الإجراءات الصحية و متابعة عملية الإنتاج و وزن الرغيف ومطابقته للمواصفات الفنية التى حددتها الوزارة و كذلك التحدث إلى المواطنين و استطلاع آرائهم فى جودة الخبز.

و أختتم الجولات بزيارة إلى مخزن السلع الاستيراتجية و الاطمئنان على توافر السلع التموينية و حسن التخزين و التأكد من وسائل الأمن الصناعى.

و خلال الجولات قال محمد سعدالله :" أننا نهتم بتقديم خدمات تموينية على أعلى مستوى و بجودة عالية لإرضاء المواطن السكندرى و المنافسة بقوة فى الأسواق للتحكم فى الأسعار و ضبطها و العمل على خفض الأسعار من خلال منتجات وطنية بجودة عالية و بأسعار تنافسية.

 

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