وكيل تموين الإسكندرية : نعمل على التحكم فى الأسعار و ضبطها

الإسكندرية جاكلين منير

أجرى اليوم المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية جولات تفقدية على الأنشطة التموينية بالمحافظة ،يرافقه سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية و المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام و الاتصال السياسى.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان لها اليوم إلى أن وكيل الوزارة استهل جولاته بزيارة إلى مطحن الإسكندرية باعتباره المنتج للنصيب الأكبر من حصة المحافظة للدقيق البلدى و كان فى استقباله الدكتور عادل عصفور رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و تم المرور على الوحدات الإنتاجية للمطحن حيث تم تفقد جميع مراحل الطحن حتى الوصول إلى المنتج النهائى للدقيق البلدى المدعم و المنتجات الثانوية وتفقد وزن شكاير الدقيق و التأكد من الأوزان و كذلك زيارة معمل التحليل بالمطحن و كذلك غرفة الكنترول.

و توالت الجولات إلى مدينة بشائر الخير و تم زيارة المجمع الاستهلاكي و التأكد من أرصدة السلع التموينية و توافر السلع الغذائية و الإعلان عن الأسعار و كذلك تواريخ الصلاحية.

ثم توجه بعد ذلك إلى المخبز الألى بالمدينة و تم التفتيش على الاحترازات الطبية و الإجراءات الصحية و متابعة عملية الإنتاج و وزن الرغيف ومطابقته للمواصفات الفنية التى حددتها الوزارة و كذلك التحدث إلى المواطنين و استطلاع آرائهم فى جودة الخبز.

و أختتم الجولات بزيارة إلى مخزن السلع الاستيراتجية و الاطمئنان على توافر السلع التموينية و حسن التخزين و التأكد من وسائل الأمن الصناعى.

و خلال الجولات قال محمد سعدالله :" أننا نهتم بتقديم خدمات تموينية على أعلى مستوى و بجودة عالية لإرضاء المواطن السكندرى و المنافسة بقوة فى الأسواق للتحكم فى الأسعار و ضبطها و العمل على خفض الأسعار من خلال منتجات وطنية بجودة عالية و بأسعار تنافسية.