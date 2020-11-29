هونج كونج تسجل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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أعلن مسؤولو الصحة في هونج كونج تسجيل 115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في أكبر حصيلة إصابات يومية منذ 2 أغسطس الماضي.

وقالت تشوانغ شوك-كوان، رئيسة مركز حماية الصحة في هونج كونج - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن من بين الإصابات الجديدة 109 إصابات محلية، فيما تم تسجيل 6 إصابات وافدة.

وأضافت كوان "أن الجائحة تتحول حاليا إلى الأسوأ"، مطالبة المواطنين بتقليل التجمعات العائلية والمساهمة في الحد من انتشار الفيروس.

وأصدرت حكومة هونج كونج قرارا اليوم بمنع الحصص في الحضانات والمدارس الابتدائية والثانوية بدءا من يوم /الأربعاء/المقبل إذ وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هونج كونج إلى 6 آلاف و239 حالة .