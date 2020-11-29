مليشيات الحوثي تفجر منزلين فى تعز جنوب اليمن

أ ش أ

أفادت مصادر محلية يمنية بأن ميليشيات الحوثي فجرت منزلين لمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها شرق مدينة (تعز) جنوبي اليمن.

وأوضحت المصادر، وفقا لقناة (العربية الحدث) اليوم الأحدن أن ميليشيات الحوثي المتمركزة شرق المدينة، فجرت منزلا لأحد المدنيين يعمل كمصور صحفي، ومنزل أحد جيرانه بالقرب من حي مدرسة "محمد علي عثمان".. مؤكدة أن الميليشيات لغمت المنزلين وفجرتهما بالكامل.

وتلجأ ميليشيات الحوثي إلى تفجير منازل معارضيها، في سياق التهجير القسري وإرهاب بقية السكان والانتقام من الخصوم، وفق توصيف تقرير حقوقي.

وكان تقرير للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، أوضح أن محافظة (تعز) تأتي في صدارة المحافظات المتضررة من تفجير المنازل بواقع 149 منزلا من إجمالي 810 منازل فجرتها ميليشيات الحوثي في مختلف المحافظات حتى نهاية يونيو الماضي.