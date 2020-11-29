اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 نوفمبر 2020 01:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مشاهد مرعبة لثوران بركان "ليوتولو" فى إندونيسيا.. فيديو وصور

الأحد، 29 نوفمبر 2020 09:47 م
مشاهد مرعبة لثوران بركان "ليوتولو" فى إندونيسيا.. فيديو وصور بركان ليوتولو في إندونيسيا
كتب محمد سعودي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا توثق ثوران بركان ليوتولو، الواقع في مقاطعة نوسا تنجارا الشرقية، الذي دفع السلطات الإندونيسية إلى إجلاء أكثر من ألفين و700 شخص من سكان المنطقة اليوم الأحد.

وأظهرت لقطات الفيديو انبعاث دخان كثيف ورماد لآلاف الأمطار مع ثوران البركان الذي أثار الرعب والذعر بين سكان مقاطعة نوسا تنجارا الشرقية، فيما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" عن وكالة الحماية من الكوارث، أن البركان أطلق عمودا كيثفا من الدخان والرماد بطول 4 آلاف مترا، في الوقت الذي وضعت فيه السلطات دائرة أمان لأربعة كيلومترات في محيط الحفرة.

 

كما أوصت السلطات المواطنين بارتداء الكمامات، وبعض الأدوات الأخرى لحماية الأعين والجلد، وتقليل تأثير انتشار الرماد على الصحة، بينما رفعت حالة الطوارائ في المنطقة إلى المستوى الرابع.

 

وذكرت وكالة الحماية من الكوارث فى بيان لها أنه لا توجد حاليا أنباء عن وقوع ضحايا من انفجار البركان الوقاع على بُعد حوالي ألفين و600 كلم شرق جاكرتا، بينما أعلنت عن إجلاء ألفين و782 شخصا من إجمالي سكان المنطقة.

 

ويوجد أكثر من 400 بركان في جزر إندونيسيا البلاغ عددها نحو ألف و700، من بينها 129 بركانا نشطا، و65 تم تصنيفهم على أنهم "خطرين".

وتقع إندونيسيا في دائرة ما يطلق عليه "حزام النار" فى المحيط الهادئ، التي تتسم بنشاط زلزالي وبركاني كبير، وتعانى من نحو 7000 هزة أرضية سنويا.

بركان إندونيسيا
بركان إندونيسيا

 

جانب من بركان إندونيسيا
جانب من بركان إندونيسيا

 

نشاط البركان
نشاط البركان

 

 


بركان ليوتولو

بركان اندونيسيا

صور بركان ليوتولو

صور بركان اندونيسيا

اخبار اندونيسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة