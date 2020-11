مشاهد مرعبة لثوران بركان "ليوتولو" فى إندونيسيا.. فيديو وصور

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا توثق ثوران بركان ليوتولو، الواقع في مقاطعة نوسا تنجارا الشرقية، الذي دفع السلطات الإندونيسية إلى إجلاء أكثر من ألفين و700 شخص من سكان المنطقة اليوم الأحد.

وأظهرت لقطات الفيديو انبعاث دخان كثيف ورماد لآلاف الأمطار مع ثوران البركان الذي أثار الرعب والذعر بين سكان مقاطعة نوسا تنجارا الشرقية، فيما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" عن وكالة الحماية من الكوارث، أن البركان أطلق عمودا كيثفا من الدخان والرماد بطول 4 آلاف مترا، في الوقت الذي وضعت فيه السلطات دائرة أمان لأربعة كيلومترات في محيط الحفرة.

كما أوصت السلطات المواطنين بارتداء الكمامات، وبعض الأدوات الأخرى لحماية الأعين والجلد، وتقليل تأثير انتشار الرماد على الصحة، بينما رفعت حالة الطوارائ في المنطقة إلى المستوى الرابع.

Volcano IIe Lewotolok erupts and spews ash in to the sky in Lembata, Indonesia.(WorldToday) pic.twitter.com/GWfbTcbujr