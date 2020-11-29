مشاهد مرعبة لثوران بركان "ليوتولو" فى إندونيسيا.. فيديو وصور

كتب محمد سعودي

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا توثق ثوران بركان ليوتولو، الواقع في مقاطعة نوسا تنجارا الشرقية، الذي دفع السلطات الإندونيسية إلى إجلاء أكثر من ألفين و700 شخص من سكان المنطقة اليوم الأحد.

وأظهرت لقطات الفيديو انبعاث دخان كثيف ورماد لآلاف الأمطار مع ثوران البركان الذي أثار الرعب والذعر بين سكان مقاطعة نوسا تنجارا الشرقية، فيما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" عن وكالة الحماية من الكوارث، أن البركان أطلق عمودا كيثفا من الدخان والرماد بطول 4 آلاف مترا، في الوقت الذي وضعت فيه السلطات دائرة أمان لأربعة كيلومترات في محيط الحفرة.

🇮🇩 FLASH - Une puissante #éruption volcanique a eu lieu ce dimanche en #Indonésie : le volcan #Lewotolo a projeté un nuage de cendres et de fumées haut de 17 kilomètres. (autorités / habitants) #volcan #volcano pic.twitter.com/YJWTGmeLrA

كما أوصت السلطات المواطنين بارتداء الكمامات، وبعض الأدوات الأخرى لحماية الأعين والجلد، وتقليل تأثير انتشار الرماد على الصحة، بينما رفعت حالة الطوارائ في المنطقة إلى المستوى الرابع.

Volcano IIe Lewotolok erupts and spews ash in to the sky in Lembata, Indonesia.(WorldToday) pic.twitter.com/GWfbTcbujr

— Global Climate Connection (@juliusmarcus77) November 29, 2020

وذكرت وكالة الحماية من الكوارث فى بيان لها أنه لا توجد حاليا أنباء عن وقوع ضحايا من انفجار البركان الوقاع على بُعد حوالي ألفين و600 كلم شرق جاكرتا، بينما أعلنت عن إجلاء ألفين و782 شخصا من إجمالي سكان المنطقة.

Volcano IIe Lewotolok erupts and spews ash in to the sky in Lembata, Indonesia.(WorldToday) pic.twitter.com/GWfbTcbujr

— Global Climate Connection (@juliusmarcus77) November 29, 2020

ويوجد أكثر من 400 بركان في جزر إندونيسيا البلاغ عددها نحو ألف و700، من بينها 129 بركانا نشطا، و65 تم تصنيفهم على أنهم "خطرين".

وتقع إندونيسيا في دائرة ما يطلق عليه "حزام النار" فى المحيط الهادئ، التي تتسم بنشاط زلزالي وبركاني كبير، وتعانى من نحو 7000 هزة أرضية سنويا.



بركان إندونيسيا



جانب من بركان إندونيسيا