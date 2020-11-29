اليوم السابع
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محمد بن راشد: مجلس الوزراء الإماراتى يشكل مجلسا للأمن الإلكترونى للبلاد

الأحد، 29 نوفمبر 2020 02:40 م
محمد بن راشد: مجلس الوزراء الإماراتى يشكل مجلسا للأمن الإلكترونى للبلاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
وكالات الأنباء

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قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي على تويتر إن الإمارات أقرت اليوم الأحد "إنشاء مجلس للأمن السيبراني في الدولة .. يختص بإعداد سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبراني".

وعين مجلس وزراء الإمارات أيضا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس شركة أدنوك سلطان الجابر "مبعوثا خاصا لدولة الإمارات في مجال التغير المناخي لتمثيل الدولة في كافة المحافل الخارجية وكافة التفاهمات الدولية المتعلقة بهذا الملف الحيوي الذي سيكون على رأس الأجندة الدولية المتعلقة بمستقبل العالم"

 

واعتمدنا تكليف سلطان الجابر مبعوثا خاصاً لدولة الإمارات في مجال التغير المناخي .. لتمثيل الدولة في كافة المحافل الخارجية وكافة التفاهمات الدولية المتعلقة بهذا الملف الحيوي الذي سيكون على رأس الأجندة الدولية المتعلقة بمستقبل العالم. pic.twitter.com/SRL6mZGRB5

 

 


الامارات

الامن الالكترونى

ادنوك

تغير المناخ

سلطان الجابر

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