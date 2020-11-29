اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يتفقد بدء تشغيل منفذ النصر الجمركى المطور ..صور

الأحد، 29 نوفمبر 2020 01:20 م
محافظ بورسعيد يتفقد بدء تشغيل منفذ النصر الجمركى المطور ..صور منفذ النصر الجمركى
بورسعيد محمد فرج

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بدء تشغيل منفذ النصر المطور بعد أن تم تطويرة وتوسعة محيطة بالكامل لاستيعاب مرور سيارات النقل بعد أن تم إغلاق منفذ الشاحنات وتحويل سيارات النقل إلى منفذ النصر الجمركى المطور بداية من اليوم الأحد، وذلك بعد الانتهاء من جميع الأعمال بمنفذ النصر الجمركى الجديد رافقة خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وإدارات المحور والجمارك والشركة المنفذة للمشروع.

وأوضح المحافظ أن منفذ النصر الجمركى المطور أصبح يستوعب حركة سيارات الشاحنات بعد أن تم إزالة العشوائيات من المنطقة، و سيتم بدءا من اليوم مرور جميع سيارات الشاحنات من منفذ النصر بعد أن تم إغلاق منفذ الشاحنات.

وأشار المحافظ إلى أن منفذ النصر الجمركى المطور يشمل 3 حارات لسيارات النقل بمنفذ النصر مع وجود حارة احتياطى، خاصة مع خروج الحاويات من الميناء لشارع عزمى ثم منفذ النصر خلال أوقات محددة، وعبر قوافل منعا للتكدس والإزدحام الناتج عن مرور الشاحنات.

 

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