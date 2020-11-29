محافظ الوادى الجديد يشهد انطلاق الملتقى الثقافى السادس لشباب المحافظات الحدودية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي السادس لشباب المحافظات الحدودية اليوم الأحد، وذلك ضمن مشروع أهل مصر والدمج الثقافي وذلك بمقر قصر ثقافة الخارجة.

وقال محسن حسب، مدير عام الثقافة في الوادي الجديد، إن الملتقى يهدف لدمج شباب وأطفال المحافظات الحدودية ثقافيا، ويستمر حتى 2 ديسمبر المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب محمد نبيل.

وأضاف أن الملتقي يشارك فيه 120 شابا وفتاة من محافظات جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر ومناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد وأسوان ومطروح ومنطقة واحة سيوة التابعة لمطروح وبورسعيد.

وأوضح أن الملتقى يمثل مرحلة جديدة في المشروع الذي يستهدف التوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد وكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، لحماية النشء وإيجاد تبادل ثقافي والتعرف على آثار مصر في شتى المحافظات، وتأصيل القيم الإيجابية مثل قبول الآخر والاحتواء والاعتزاز بالوطن والفخر بالتاريخ المصري، بالإضافة لتعلم مهارات وحرف بيئية يمكن استغلالها لإقامة مشاريع يدوية صغيرة سعيًا لخلق جيل مثقف واع سوى قادر على الإنتاج وتحمل المسئولية.

وأضاف أن الأسبوع يتضمن عددًا من الزيارات الميدانية والورش الفنية والثقافية المنفذة خلال تلك الفترة، لتعكس انطباع الأطفال عن الحضارة المصرية وترسخ مبادئ المحبة والمؤاخاة، وكذلك زيارات ميدانية لكافة المواقع الأثرية والسياحية على أرض الوادي الجديد.